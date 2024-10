ĐTCL mùa 12: 3 đội hình hứa hẹn sẽ "nắm trùm" bản 14.20 nhờ được Riot ưu ái cực lớn

Đội hình Kỳ Quái tại ĐTCL mùa 12

Trên thực tế, Kỳ Quái vốn là đội hình không hề yếu chút nào khi Quái Thú Triệu Hồi có khả năng gây sát thương lẫn khống chế rất mạnh ở cuối trận. Tuy nhiên, điểm yếu của chủng tộc này tại ĐTCL mùa 12 đó là đơn vị triệu hồi đôi khi bị hạ gục quá nhanh nếu đội hình chưa có nhiều tướng được nâng cấp. Hệ quả là người chơi cần phải cực kỳ may mắn khi vừa sở hữu lõi Linh Vật Trường Học, vừa nâng cấp đội hình lên cấp độ cao cũng như có được level 9 để đảm bảo sức mạnh cao nhất cho Quái Thú Triệu Hồi.

Cả Syndra lẫn tộc Kỳ Quái sẽ được buff rất mạnh ở phiên bản 14.20

Nắm được điểm yếu này, Riot Games đã có động thái buff rất mạnh cho chỉ số máu của Quái Thú Triệu Hồi tại phiên bản 14.20 sắp tới. Theo đó, bội số tăng máu của đơn vị này dựa theo cấp độ tướng Kỳ Quái sẽ được tăng ở cả 3 mốc quan trọng là 3/5/7 Kỳ Quái. Hơn nữa, lượng sát thương của Syndra tiếp tục được tăng mạnh ở phiên bản này và giúp người chơi kết liễu tướng địch nhanh chóng hơn khá nhiều.

Đội hình Thông Đạo tại ĐTCL mùa 12

Mặc dù meta của bản 14.19 là "Fast 8" nhưng đội hình Thông Đạo lại trở nên yếu đi khá nhiều so với phiên bản trước đó. Lý do tới từ việc khả năng buff tốc độ đánh và hồi phục của mốc 6 Thông Đạo đã bị nerf quá nặng trước đó khiến tộc này lép vế hoàn toàn so với các đội hình "Fast 8" khác. Để sử dụng hiệu quả đội hình này thì người chơi buộc phải đẩy lên cấp độ 9 và tìm cách kích hoạt mốc 8 Thông Đạo, điều cần rất nhiều may mắn để sở hữu.

Khả năng gây sát thương lẫn sinh tồn của tộc Thông Đạo sẽ mạnh hơn rất nhiều ở phiên bản tới

Và tại bản 14.20 sắp tới, những điểm yếu chí mạng kể trên của tộc Thông Đạo sẽ được giải quyết phần nào khi Riot đã buff rất mạnh lượng tốc độ đánh và hồi máu ở mốc 6/8 tướng. Hơn nữa, một loạt tướng Thông Đạo giá rẻ ở đầu trận như Jayce, Zoe và Galio đều được buff khả năng gây sát thương hoặc chống chịu ở phiên bản này. Ngoài ra, việc Norra được gia tăng khả năng buff SMPT và hồi máu cho tướng đồng minh cũng giúp đội hình Thông Đạo đảm bảo được khả năng gây sát thương hiệu quả hơn ở cuối trận.

Đội hình Hóa Hình tại ĐTCL mùa 12

Tương tự với những đội hình kể trên, hệ Hóa Hình cũng gặp không ít khó khăn khi meta "Fast 8" trở nên thịnh hành ở bản 14.19. Lý do là bởi lối chơi này đặt nặng vào chất lượng của từng đơn vị (sử dụng nhiều tướng 4 tiền) và dùng sức mạnh đó để áp đảo những đội hình dùng mốc tộc - hệ lớn. Hệ Hóa Hình cũng rơi vào tình trạng này khi các đơn vị 1-2 vàng ở cấp độ 8 có thể bị hạ gục vô cùng nhanh chóng bởi những chủ lực 4 tiền mạnh mẽ của đối thủ.

Đội hình sử dụng các mốc Hóa Hình cao hứa hẹn sẽ trở lại đầy mạnh mẽ

Điều này dường như sẽ được khắc phục khi Riot buff rất mạnh lượng máu cộng thêm của hệ Hóa Hình tại mốc 4/6/8 tướng. Hơn nữa, một loạt đơn vị như Elise, Jayce hay Nasus đều được gia tăng sức mạnh đáng kể ở phiên bản này và giúp cho các tướng hệ này không còn quá dễ bị hạ gục như trước. Kết hợp với việc Smolder được gia tăng sức chống chịu thì không loại trừ khả năng đội hình Hóa Hình - Rồng sẽ trở lại "nắm trùm" meta ở phiên bản sắp tới.