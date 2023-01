ĐT Indonesia phải bỏ tập khi tới Việt Nam

Đội tuyển Indonesia hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi di chuyển bằng chuyên cơ đến Hà Nội tối qua (7/1) thì đội tuyển Indonesia sẽ lập tức bắt tay vào tập luyện. Buổi tập này nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khí hậu, thời tiết lạnh khô tại Hà Nội. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong đã hủy bỏ buổi tập và quyết định cho các cầu thủ nghỉ ngơi toàn bộ tại khách sạn.

"Nguyên nhân vì máy bay của đội không đến đúng theo lịch trình đã định. Quãng thời gian bị trễ gần 1 tiếng đã khiến các cầu thủ không thể có một buổi khởi động nhẹ tại khách sạn", Detik Sports viết. "ĐT quốc gia Indonesia đang lưu trú tại khách sạn Hyatt Regency West Hanoi, cách sân Mỹ Đình không xa".

Indonesia đang sẵn sàng bước vào thử thách khó nhất từ đầu giải

Dù vậy, theo truyền thông Indonesia thì đội nhà vẫn có nhiều lợi thế hơn Việt Nam bởi họ không mất nhiều thời gian di chuyển như đối thủ. " Dù đến muộn so với lịch trình mong muốn nhưng tuyển Indonesia vẫn có mặt sớm hơn tuyển Việt Nam. Điều này là do đội bóng của Shin Tae-yong di chuyển bằng máy bay do PSSI thuê. Vì vậy, họ có thể thực hiện các chuyến bay bất cứ lúc nào", Detik Sports viết.

"Trong khi đó, tuyển Việt Nam trước tiên phải hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM trước khi lên đường ra Hà Nội. Vì vậy, ĐTQG Indonesia rõ ràng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn".

Đội tuyển Việt Nam dự kiến ​​sẽ tập tại sân Mỹ Đình vào chiều nay, lúc 17h00 giờ địa phương. Hai tiếng sau, vào buổi tối, ĐTQG Indonesia được làm quen với mặt cỏ sân vận động Mỹ Đình.

Trận đấu tới hứa hẹn sẽ rất quyết liệt khi cả hai đều muốn thắng để khẳng định sức mạnh, đồng thời đọat vé vào chung kết. Các thành viên của Indonesia như thủ thành Nadeo, tiền vệ Mark Klok cũng lên dây cót tinh thần với những phát biểu đầy lạc quan.