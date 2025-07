Drama Xoài Non thanh lý: Nhíp dùng rồi vẫn bán 5k, đồ vệ sinh khách sạn tặng free cũng pass

Mới đây, một bài đăng trên Threads về những món đồ bán lại của nàng hot girl Xoài Non đã nhận được tương tác khá lớn chỉ sau vài tiếng chỉ vì cô nàng pass... một chiếc nhíp. Cụ thể, một netizen đã chia sẻ bài đăng pass nhíp với giá 5 nghìn đồng của Xoài Non với caption: "Góc mắc cười: Tôi hay follow mấy trang pass đồ của KOL, KOC đồ á mà chưa thấy ai pass (thanh lý - PV) đồ mà kiểu cheap (rẻ tiền - PV) vậy luôn á. Pass mỹ phẩm, mi giả thì tặng luôn cây nhíp gắp mi luôn đi, pass 5k không biết để làm chi, ai vô mua tôi cũng ạ". Phía dưới là bài đăng bán lại nhíp của Xoài Non.