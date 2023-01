D.P. 2, Người Thầy Y Đức 3 và những bộ phim Hàn Quốc được mong đợi nhất năm 2023

Năm 2022 đã chứng kiến một loạt phim truyền hình Hàn Quốc đa dạng về đề tài, phong cách đã làm say mê khán giả và người xem toàn cầu. Phần lớn những phim năm 2022 đã nâng tiêu chuẩn lên một tầm mới, vì thế loạt phim truyền hình ra mắt trong năm 2023 rất được mong đợi. Trong khi một số tựa phim được yêu thích như D.P, Người Thầy Y Đức, Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mỳ tiếp tục với các phần tiếp theo thì nhiều nội dung mới cũng được thực hiện. Đặc biệt năm 2023, đường đua phim truyền hình Hàn Quốc trở nên sôi động hơn với sự trở lại của nhiều ngôi sao trong đó có Park Seo Joon, Ahn Hyo Seop, Han So Hee, Nam Joo Hyuk,...

A Time Called You

Ahn Hyo Seop, Jeon Yeo Been và Kang Hoon sẽ tái hiện câu chuyện tình tay ba

Làm lại từ bộ phim truyền hình nổi tiếng Đài Loan Muốn Gặp Anh (2019), đạo diễn Kim Jin Won đưa chúng ta vào một câu chuyện tình yêu xuyên thời gian với sự tham gia của Jeon Yeo Been và Ahn Hyo Seop. Một ngày, trong những điều kiện bí ẩn, Jun Hee (Jeon Yeo Been) du hành về quá khứ và trở thành nữ sinh trung học tên Kwon Min Joo năm 1998. Tại đây, cô gặp Nam Si Heon (do Ahn Hyo Seop thủ vai), người khiến cô nhớ đến người bạn trai quá cố của mình. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi người bạn thân nhất của cậu ấy là In Gyu có tình cảm với Min Joo. Lãng mạn và giàu cảm xúc, loạt phim Netflix này khám phá liệu tình yêu đích thực có thể thu hẹp những khoảng cách không thể vượt qua hay không.

Mask girl

Do Kim Yong-hoon đạo diễn, bộ phim kinh dị Netflix này dựa trên một webtoon nổi tiếng của Hàn Quốc và kể về cuộc sống hai mặt của Kim Mo Mi (do Go Hyun Jung thể hiện), làm việc ngoài giờ với tư cách là một nghệ sĩ đeo mặt nạ trên một nền tảng phát sóng trực tiếp. Đồng nghiệp của cô, Joo Oh Nam (Ahn Jae-Hong), phát hiện ra danh tính thực sự của "Mask girl" và nảy sinh tình cảm với cô. Câu chuyện nhanh chóng trở nên đen tối khi anh mất tích, khiến mẹ anh bắt đầu một cuộc tìm kiếm tuyệt vọng.

Celebrity

Lee Chung Ah góp mặt trong bộ phim Celebrity.

Bộ phim do Kim Chul-Gyu đạo diễn này khám phá khía cạnh nghiệt ngã hơn của văn hóa hào nhoáng có ảnh hưởng. Bên dưới bề mặt hào nhoáng trong lối sống của người nổi tiếng là một mặt tối của sự không chắc chắn, sợ hãi, đấu tranh và đau khổ. Bộ phim của Netflix này phơi bày điều đó với sự giúp đỡ của dàn diễn viên Park Gyu-Young, Kang Min-Hyuk, Lee Chung Ah...

D.P 2 - Truy Bắt Lính Đào Ngũ 2

D.P được chuyển thể từ webtoon D.P. Dog’s Day của nhà văn Kim Bo Tong, do bộ đôi nam diễn viên Jung Hae In và Koo Kyo Hwan dẫn dắt. Ngay từ khi lên sóng, bộ phim đã trở thành chủ đề nóng, dấy lên nhiều cuộc tranh luận tại Hàn Quốc và quốc tế. Phim nhận được nhiều đánh giá tích cực khi mang đến cái nhìn sâu sắc về thực tế khắc nghiệt trong quân đội Hàn Quốc với mức độ hiện thực chưa từng có.

D.P sẽ trở lại với phần 2 cùng sự góp mặt của Jung Hae In và Koo Gyo Hwan

Theo chân hai người lính D.P là binh nhì Ahn Jung Ho (Jung Hae In), người nhập ngũ để thoát khỏi thực tế ngột ngạt và hạ sĩ Han Ho Yeol (Koo Gyo Hwan), D.P là hành trình truy bắt những người lính đào ngũ. Từ câu chuyện của những người lính đào ngũ, những mảng xấu, góc khuất trong quân đội Hàn Quốc được hé lộ. Tất cả những thứ đã được che đậy bên trong hàng rào thép gai.

Phần đầu tiên 6 tập kết thúc với một nốt thăng và vẽ ra bức tranh sống động về việc bạo hành có hệ thống, quan hệ chính trị, những gì diễn ra trong quân đội Hàn Quốc và cho thấy Jung Ho được miễn án trong khi năm tuần bắt buộc vẫn còn. Mặt khác, việc Ho Hyeol bất tuân theo thượng cấp Bum Gu trước mặt tất cả các đàn em có thể tước đi vị trí của anh. Mùa hai sắp tới dự kiến sẽ tiếp tục từ thời điểm này.

Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mỳ 2

Dựa trên webtoon Amazing Rumor của Jang Y, phim bộ truyền hình siêu nhiên này nói về một nhóm người ban ngày là nhân viên quán mì còn ban đêm làm thợ săn quỷ. Nam sinh trung học So Mun 18 tuổi bị tai nạn xe hơi và mất cha mẹ. Một ngày nọ, cậu tìm hiểu về nhóm thợ săn quỷ và sau một loạt các sự kiện kỳ lạ, linh hồn của một Counter nhập vào cậu và truyền đạt những khả năng kỳ lạ. Khi một thế lực ác đe dọa họ, cả So Mun và các thợ săn khác phải phá vỡ các quy tắc và nhất tề chống lại.

Sinh vật Gyeongseong

Sinh vật Gyeongseong là bộ phim được mong đợi nhất của năm 2023

Bộ phim kinh dị lịch sử của đạo diễn Jung Dong-Yoon bắt đầu gây tiếng vang trong lòng người hâm mộ nhờ dàn diễn viên toàn sao bao gồm Park Seo Joon và Han So Hee. Lấy bối cảnh năm 1945 ở Gyeongseong, Hàn Quốc, dưới chế độ Nhật Bản, loạt phim Netflix này kể về Jang Tae Sang giàu có (do Park Seo Joon thủ vai) và thợ săn tiền thưởng Yun Chae Ok (do Han So Hee thủ vai) cùng phải chiến đấu với những sinh vật quái dị trỗi dậy từ lòng tham của con người. Với dàn diễn viên đình đám, đây là một trong những bộ phim truyền hình rất được mong đợi của năm 2023. Thậm chí mùa hai đã được xác nhận sẽ sản xuất dù mùa đầu tiên còn chưa ra mắt.

Vigilante

Vigilante là tác phẩm truyền hình của Nam Joo Hyuk sau 25, 21.

Dựa trên webtoon cùng tên, bộ phim truyền hình phản anh hùng được phát hành trên Disney+ này kể về cuộc phiêu lưu của Kim Ji-Yong (do Nam Joo-Hyuk thủ vai), một cựu sinh viên của Học viện cảnh sát mất mẹ trong một vụ án giết người bí ẩn. Anh phải tự mình đi tìm công lý, và trong quá trình này, anh trở thành kẻ chạy trốn bị chính quyền truy nã. Cốt truyện hấp dẫn và những cảnh chiến đấu ấn tượng của bộ phim sẽ khiến người hâm mộ phim hành động bị cuốn hút.

Crash Course In Romance

"Ảnh hậu" Jeon Do Yeon kết hợp Jung Kyung Ho trong Crash Course In Romance

Bộ phim hài lãng mạn mới nhất của đạo diễn Hometown Cha-Cha-Cha khám phá thế giới giáo dục tư nhân khốc liệt. Bộ phim kể về Nam Haeng-sun (Jeon Do Yeon), một chủ cửa hàng banchan (món ăn phụ của Hàn Quốc), khi cô chuẩn bị cho con gái mình thi đại học. Thế giới của Yoo bị đảo lộn khi cô tình cờ gặp Choi Chi-yeol (Jung Kyung Ho), một gia sư lôi cuốn nổi tiếng với những kỹ thuật giảng dạy độc đáo.

Agency

Lee Bo Young tái xuất màn ảnh nhỏ sau bộ phim Mine

Bộ phim công sở này xoay quanh sự nghiệp của Go A In khi cô thăng tiến trong công ty. Với sự tận tâm làm việc chăm chỉ và khao khát thành công mạnh mẽ của Go, cô ấy cố gắng trở thành nữ giám đốc điều hành chính đầu tiên của một công ty quảng cáo lớn. Go do Lee Bo Young thủ vai, nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng với vai chính trong bộ phim truyền hình I Can Hear Your Voice năm 2013.

Người Thầy Y Đức 3

Người Thầy Y Đức là câu chuyện xoay quanh nhân vật Boo Yong-joo (do Han Suk Kyu đóng) - một bác sĩ phẫu thuật thiên tài làm việc tại bệnh viện hàng đầu Seoul (Hàn Quốc). Sau một sự cố đầy bí ẩn khiến bác sĩ Boo Yong-joo buộc phải thôi việc và chuyển đến làm tại một bệnh viện nhỏ Doldam, nằm ở tỉnh Gangwon. Tại đây, câu chuyện về nghề về đời diễn ra xoay quanh những bác sĩ tốt bụng và làm việc có tâm được khắc hoạ rõ nét.

Phần 1 tác phẩm quy tụ dàn sao Han Suk Kyu, Yoo Yeon Seok, Seo Hyun Jin… ghi nhận mức rating kỷ lục lên đến 27,6%. Phần 2 phát sóng đầu năm 2020 và cũng đạt tỷ suất người xem khủng, có khi lên đến 27,1%. Phần 3 hứa hẹn sẽ tiếp tục gây sốt trong năm 2023.

Moving

Jo In Sung đảm nhận vai chính trong bộ phim Moving

Bộ phim truyền hình về siêu anh hùng trên Disney+ này sẽ giúp bạn thoát khỏi thực tại và đưa đến một thế giới giả tưởng nơi thanh thiếu niên và cha mẹ của họ - tất cả đều sở hữu sức mạnh siêu nhiên - chiến đấu chống lại thế lực xấu xa để cứu xã hội. Dựa trên webtoon cùng tên, bộ phim được công bố vào năm 2021 sở hữu dàn diễn viên toàn sao bao gồm Jo In Sung, Han Hyo Joo, Kim Sung Kyun và Ryu Seung Ryong.