“Đốt nóng” sân chơi streetwear với bộ sưu tập đậm chất biker

Từ tiếng nói chung giữa biker và streetwear

Những năm gần đây, làn sóng streetwear trỗi dậy và "chinh chiến" khắp các sàn diễn trên thế giới, thế hệ trẻ Việt Nam cũng không nằm ngoài sân chơi này. Đông đảo tín đồ thời trang chọn phong cách này như một "tuyên ngôn" để khẳng định sự năng động, tự do, thể hiện chất riêng qua "gu" ăn mặc.

Hòa chung dòng chảy phát triển của streetwear là sự lên ngôi của "chủ nghĩa xê dịch", cộng đồng biker (người mê xe máy, mô tô, tay ga) cũng không đứng ngoài cuộc. Bằng khát khao chinh phục, hàng vạn tay lái nhiều thế hệ đã cùng nhau tạo nên một sân chơi mạnh mẽ, độc đáo nhưng cũng đầy đam mê.

Tình cờ, sự tự do và phóng khoáng của streetwear khi khoác lên mỗi biker đã tạo nên sự kết hợp hài hòa, ăn ý. Tinh thần của hai cộng đồng trên khi giao thoa với nhau hứa hẹn sẽ tạo ra những "hình hài" khác biệt khiến ta phải chú ý.

Lê Gia Huy – Cái tên đình đám trong cộng đồng đam mê xe

… Đến nguồn cảm hứng đam mê của Headless

Headless – cái tên quen thuộc với tín đồ streetwear trong nước, mang hơi thở tự do và đại diện cho cái-tôi-khác-biệt đã nhận thấy sự giao nhau giữa vẻ đẹp streetwear và biker. Cùng với một thương hiệu dầu nhớt, "bắt tay" cho ra đời bộ sưu tập độc quyền tại Việt Nam.

Khởi nguồn từ những phát hiện về một thế hệ trẻ cuồng nhiệt, đầy đam mê, khao khát ghi lại chất riêng trên từng hành trình, bộ sưu tập "Passionate" mang đậm dấu ấn cá nhân cho anh em biker và cộng đồng streetwear chính thức được ra mắt vào ngày 18/07, với 2 tác giả đằng sau là Headless và Motul.

Anh Nguyễn Phạm Quang Minh – Founder thương hiệu Headless cho biết: "Thông qua mỗi sản phẩm, chúng tôi muốn cổ vũ tinh thần bứt phá của mỗi tín đồ thời trang, khuyến khích họ theo đuổi đam mê bằng cả trái tim, không ngần ngại hay sợ hãi trước khó khăn, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách theo cách riêng của mình". Đây cũng là nguồn cảm hứng để Headless tạo nên "Passionate", thổi vào bộ sưu tập nét đẹp phóng khoáng của đường phố, dấu ấn của tốc độ trên những cung đường.

Trong khi đó, nhắc đến Motul - thương hiệu dầu nhớt đến từ Pháp là nhắc đến tinh thần đề cao sự tiên phong, sống hết mình vì đam mê để làm chủ hành trình. Vì vậy, Motul luôn cố gắng tìm kiếm những dấu ấn đặc sắc và riêng biệt trong chặng đường phát triển lâu dài tại Việt Nam. Trên chặng đường đó, Motul và Headless đã bắt gặp sự đồng điệu với nhau.

Nguyễn Phạm Quang Minh – Founder Headless mang cảm hứng khác biệt từ streetwear vào từng thiết kế của "Passionate Collection".

Bộ sưu tập với sắc đỏ đen mạnh mẽ, nhấn nhá bằng loạt hình in đậm cá tính. "Passionate" được thiết kế đặc trưng, linh hoạt để phù hợp với tính chất thường xuyên di chuyển và va chạm của các tay chơi tốc độ.

Bộ sưu tập "Passionate" mạnh mẽ, độc đáo, đậm dấu ấn riêng trong từng thiết kế.

Những thiết kế thường thấy như áo phông, bomber, jacket, phụ kiện kèm theo được kết hợp khéo léo dưới bàn tay tài hoa của nhà sáng lập Headless, tạo nên "bộ giáp" mang hơi thở biker cùng thông điệp đầy cảm hứng "Make it Motul, Make it Your Signature".

Chất liệu và các chi tiết nhỏ đều được tối ưu hóa chức năng của chúng.

Sự hợp tác giữa Motul và Headless không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một bộ sưu tập thời trang đậm dấu ấn. Đây sẽ là "cú nổ máy" bắt đầu cho hành trình gồm chuỗi sự kiện máu lửa như giao lưu với các tên vàng trong làng biker, tân trang "chiến mã" cùng decal độc quyền.

Khoác lên mình trang phục từ "Passionate", bạn vẫn là chính mình, nhưng sẽ là phiên bản đậm cá tính mang hai tinh thần cốt lõi của biker và streetwear, sẵn sàng chinh phục mọi hành trình phía trước.

