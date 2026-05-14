Đột nhập Sky Lounge: Bữa ăn 38.000 đồng của tiếp viên hàng không Vietnam Airlines có gì?

Nhiều người thường tò mò không biết đằng sau những chuyến bay vất vả, các tiếp viên hàng không và cán bộ nhân viên của Vietnam Airlines sẽ nạp năng lượng bằng những món ăn gì. Gần đây, thực đơn một tuần tại Sky Lounge đã hé lộ những bữa ăn vô cùng chất lượng, đậm đà phong vị truyền thống nhưng lại có mức giá vô cùng phải chăng, chỉ khoảng 38k cho một khẩu phần ăn tươm tất và được đổi menu liên tục.

Cán bộ nhân viên và tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines dùng bữa tại Sky Lounge

Bữa sáng khởi đầu ngày mới siêu đa dạng

Theo Spirit Vietnam Airlines, khung giờ từ 6h30 đến 8h00 sáng tại Sky Lounge - không gian dùng bữa và sinh hoạt chung dành cho cán bộ, người lao động Vietnam Airlines luôn nhộn nhịp, bởi đây là lúc các nhân viên nạp năng lượng trước khi bước vào ca làm việc căng thẳng. Thực đơn bữa sáng được thiết kế khéo léo với các món nước quen thuộc, dễ tiêu hóa nhưng vẫn đảm bảo sự đa dạng để không gây nhàm chán. Mở đầu tuần mới, thực khách có thể nhẹ nhàng lót dạ bằng bún cá rau cải thanh mát hoặc súp gà nấm ăn kèm bánh mì thơm mềm.

Khi cần một chút biến tấu lạ miệng hơn vào thứ Ba, phở gà truyền thống hay cháo trai kết hợp cùng trứng vịt lộn sẽ là những lựa chọn bổ sung năng lượng tuyệt vời. Giữa tuần, gian bếp tiếp tục mang đến sự ấm áp với bún mọc thịt chân giò đậm đà và bánh cuốn chả trứng mềm mướt. Sang thứ Năm, ẩm thực Hà Nội lên ngôi với món bún thang cầu kỳ cùng xôi Hoàng Phố dẻo thơm. Để rồi chốt lại tuần làm việc vào thứ Sáu, bát phở bò bốc khói hay cháo ngao trứng vịt lộn chắc bụng sẽ giúp mọi người sẵn sàng cho những ngày cuối tuần bận rộn.

Thực đơn bữa sáng trong một tuần với nhiều món chất lượng

Bữa trưa 38k trọn vị mâm cơm gia đình

Từ 11h30 đến 13h00, không gian Sky Lounge trở nên ấm cúng hơn hẳn khi chuyển sang phục vụ những set cơm trưa được xây dựng cân bằng dinh dưỡng. Với mức giá vô cùng hợp lý chỉ 38k nhưng chất lượng bữa ăn tại đây hoàn toàn không thua kém những mâm cơm gia đình chăm chút. Mỗi ngày là một câu chuyện ẩm thực khác nhau.

Suất ăn đầy đủ dinh dưỡng với giá 38k

Thực đơn thứ Hai kích thích vị giác với các món đậm đà như sườn om khoai, thịt đậu sốt cà chua, ăn kèm bắp cải xào, canh mồng tơi và tráng miệng bằng chén chè đậu đen ngọt mát. Sang thứ Ba, những người con xa nhà hẳn sẽ thấy ấm lòng với món thịt kho trứng mềm rục, thịt xào cần tỏi thơm lừng cùng rau muống luộc và vài lát dưa hấu thanh nhiệt.

Sự tinh tế trong cách lên thực đơn còn thể hiện rõ vào giữa tuần khi các đầu bếp tinh tế đổi vị bằng thịt xá xíu và đậu phụ sốt thịt băm, kết hợp hoàn hảo cùng canh cải xanh và chè khoai lang. Điểm nhấn đặc biệt rơi vào thứ Năm với sự xuất hiện của món ốc nấu chuối đậu mang đậm bản sắc vùng miền, ăn cùng tôm rang thịt mặn mòi đưa cơm. Cuối cùng, thực đơn thứ Sáu khép lại hành trình vị giác rực rỡ bằng tộ cá trắm kho tiêu cay nồng và đĩa bò xào khoai tây hấp dẫn. Tất cả các bữa trưa đều được tinh tế đi kèm hệ thống rau xanh, canh mát và chè tráng miệng, mang lại một trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn.

Menu đồ ăn trưa trong tuần được thay đổi liên tục, đầy đủ dinh dưỡng

Sự kết hợp khéo léo giữa các món ăn truyền thống và tiêu chí thay đổi thực đơn liên tục đã biến Sky Lounge trở thành "căn bếp nhỏ" lý tưởng. Đây chính là trạm sạc năng lượng hoàn hảo, giúp đội ngũ nhân viên Vietnam Airlines luôn duy trì được thể lực và tinh thần tốt nhất để mang đến những chuyến bay an toàn.