Đột nhập nhà dân rồi bị bắt tại trận, tên trộm làm 1 hành động khiến cảnh sát kinh ngạc

Trong đa số các vụ chạm trán giữa cảnh sát và tội phạm, thông thường chỉ có 2 trường hợp xảy ra, thứ nhất là tên tội phạm đầu hàng, thứ hai là sẽ chống trả hòng chạy trốn. Tuy nhiên, trong một vụ việc mới xảy ra ở bang Washington của Mỹ, tên trộm lại có phản ứng kỳ lạ, khiến cho các sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc, không hiểu sao hắn lại liều lĩnh như vậy và phải mau chóng đưa hắn đến bệnh viện cấp cứu.

Nhà bị đột nhập, bố gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát vì chỉ có con gái ở nhà

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Times Now News, vụ việc mới xảy ra chiều tối hôm thứ Sáu, 18/8 vừa qua tại thành phố Seattle, bang Washington của Mỹ. Cùng ngày hôm đó, Sở Cảnh sát thành phố Seattle bỗng nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông thông báo rằng ông ta là chủ nhân một ngôi nhà ở block 8400, đại lộ số 5 Tây Nam và nhà của họ đã bị kẻ lạ mặt nào đó đột nhập với mục đích trộm cắp.

Chủ nhà cho biết, điều đáng sợ nhất là họ đã đi vắng, trong nhà họ lúc đó chỉ có cô con gái 17 tuổi của họ ở nhà nên rất lo lắng cho tính mạng và sự an toàn của cô bé, và mong cảnh sát hãy tới thật mau.

Cảnh sát vội tới hiện trường và phá cửa trước để vào nhà sau thông báo của gia chủ

Nhận được tin trình báo, các sĩ quan cảnh sát đã được phái tới địa chỉ căn nhà đang bị trộm đột nhập. Khi tới nơi, họ đã nghe thấy những tiếng động rất lớn phát ra từ bên trong căn nhà. Lo sợ cho tính mạng cô bé 17 tuổi, họ đã phá cửa trước xông vào và tìm kiếm cô bé.

Khi vào bên trong nhà, cảnh sát phát hiện tên trộm đang trốn trong ô tô ở gara

Camera gắn trên người các sĩ quan cảnh sát đã ghi lại được toàn bộ diễn biến sự việc. Trong khi chưa tìm ra cô bé, các viên sĩ quan cảnh sát đã đi tới gara và phát hiện ra tên trộm đang ngồi bên trong ô tô của gia chủ với một cái can đựng xăng và một cái búa để ở trong lòng. Họ yêu cầu tên trộm đi ra khỏi xe song hắn đã khăng khăng chống lại mệnh lệnh, kiên quyết cố thủ ở trong xe.

Tên trộm khăng khăng ngồi trong xe mà không chịu ra

Hành động của tên trộm khiến tất cả cảnh sát sững sờ, vội gọi cấp cứu

Một lần nữa họ yêu cầu kẻ đột nhập hãy mở cửa xe và bước ra khỏi xe, tuy nhiên, lần này không những hắn vẫn chống lại mệnh lệnh từ phía cảnh sát mà hắn còn làm một hành động bất ngờ, đó là uống can xăng trước sự kinh ngạc của tất cả những người có mặt tại đó.

Kẻ đột nhập kiên quyết cố thủ trong xe, chống lại mệnh lệnh của cảnh sát

Được biết, tên trộm đã tiếp tục uống thêm xăng và cho biết hắn "không muốn gặp vấn đề". Tuy nhiên, vì lo sợ việc làm này sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của kẻ đột nhập cũng như khiến tất cả mọi người đối mặt với các rủi ro khác nên cảnh sát đã quyết định đập vỡ kính cửa sổ và lôi kẻ này ra khỏi xe.

Danh tính kẻ đột nhập được xác định là Christopher Michael Abbott, 40 tuổi. Họ cũng đã tìm thấy con gái của chủ nhà ở trên tầng 2 và đưa cô bé đến nơi an toàn cho đến khi bố của em về nhà. Ngay sau đó, các nhân viên y tế của Sở Cứu hỏa Seattle đã cấp cứu cho Christopher trước khi chuyển hắn đến nhà tù hạt King và bị buộc tội trộm cắp.

Dự kiến Christopher sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 31/8 sắp tới.

Kẻ đột nhập đã uống xăng trước sự kinh ngạc của tất cả các cảnh sát

Theo các chuyên gia, xăng là một chất lỏng độc hại gồm các hợp chất hydrocacbon như: ankan, metan, benzen, toluen,... và chỉ một lượng nhỏ của các chất này khi vào cơ thể đã có thể gây ức chế thần kinh trung ương (đặc biệt là lượng benzen) và ảnh hưởng các cơ quan khác.

(Ảnh minh họa)

Một trong những ảnh hưởng lớn nhất đến cơ thể khi tiếp xúc với xăng là ảnh hưởng đến phổi khi chúng ta hít xăng vào. Độ nhớt thấp cùng độ bay hơi tạo điều kiện cho xăng dễ dàng len lỏi vào phổi, nhanh chóng lan đến các phế quản nhỏ và phế nang gây viêm phổi. Khi vô tình uống phải một lượng lớn xăng có thể gây tổn thương các cơ quan vĩnh viễn thậm chí gây tử vong.

Ngay sau khi uống nhầm phải một lượng xăng, người bệnh sẽ có những triệu chứng: ho sặc, ngạt thở, nôn ói. Sở dĩ có triệu chứng trên là do đặc tính dễ bay hơi kèm theo sức căng bề mặt thấp nên chúng dễ dàng lan rộng gây kích thích niêm mạc.

Do đó, để tránh những trường hợp ngộ độc xăng ngoài ý muốn do nhầm lẫn cho cả người lớn và trẻ, chúng ta cần cất trữ xăng ở một nơi đặc biệt và an toàn, tránh xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em. Không dùng những loại chai nhựa, chai đựng nước uống để đựng xăng dầu, cần gắn nhãn rõ ràng và đặt ở những nơi xa tầm với của trẻ...

