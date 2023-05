"Đột nhập" bên trong Nón Sơn - ''Kingsman Việt Nam'': Phòng điều khiển 56 màn hình camera, giám sát nhất cử nhất động trong công ty

Trên website chính thức của Nón Sơn nay đã công khai những hình ảnh về quy trình sản xuất nón da, nón đan tay, nón bảo hiểm sơn mài và quy trình đóng gói sản phẩm. Nhà xưởng của Nón Sơn hiện đặt tại huyện Hóc Môn, TP.HCM với diện tích khoảng 14.000 m2 được xây dựng kiên cố.

Cũng trên trang chủ, một video giới thiệu chung về văn phòng, nhà xưởng và sản xuất của Nón Sơn đã hé lộ không gian bên trong văn phòng và nhà xưởng.

Mở đầu những thước phim, theo chân chiếc xe đi vào sau cánh cổng sơn đen ấn tượng, một tòa nhà màu trắng với logo Nón Sơn đắp nổi hiện lên trong tầm mắt. Bên trong, văn phòng điều hành gây ấn tượng cho người xem khi lắp đặt tới 56 màn hình camera để quan sát toàn bộ hoạt động của công ty.

Hình ảnh trên video lướt qua một phòng trưng bày các mẫu sản phẩm, với các loại mũ và vải nhiều màu sắc cùng những dãy bàn. Một gian phòng khác với nội thất gỗ và ghế da phù hợp để tiếp khách hoặc tổ chức những cuộc họp không quá đông người.

Bên trong kho nguyên liệu, các tấm vải da được treo và xếp ngay ngắn trên các giá sắt. Dãy kệ bằng nhựa nằm ở chính giữa chứa các phụ kiện sản xuất.

Dưới khu xưởng may, không gian được chiếu sáng với các máng đèn lớn, trần nhà cao tạo cảm giác rộng rãi. Những người công nhân đang miệt mài thực hiện từng phần công việc.

Các khu sản xuất nón bảo hiểm, nón vải riêng biệt, khu vực vẽ tay, sơn màu và xử lý sau sơn được bố trí riêng.

Một điểm chung có thể thấy qua hình ảnh video là không gian làm việc dù ở văn phòng hay nhà xưởng đều sạch sẽ, ngăn nắp. Công nhân trực tiếp sản xuất và nhân viên văn phòng đều mặc áo thun trắng có logo Nón Sơn.

Hệ thống máy móc hiện đại phục vụ sản xuất cũng hiện lên trong khung hình, bao gồm: máy may, máy in thêu chuyên dụng, máy sơn, máy mài, máy cắt, máy ủi, giặt, nhuộm,.... Được biết, công ty có cả chuyền may sản xuất và chuyền may chuyên dành may mẫu.

Khởi đầu từ một cửa hàng chuyên kinh doanh nón thời trang ngoại nhập ở TPHCM vào năm 1996, sau hơn 20 năm phát triển, Nón Sơn đã trở thành thương hiệu thời trang lớn mạnh, thuộc phân khúc trung - cao cấp với chất lượng nổi bật và thiết kế riêng biệt.

Hiện nay, Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn, chủ sở hữu thương hiệu Nón Sơn do ông Trần Anh Sơn (sinh năm 1968) làm Tổng Giám Đốc và người đại diện pháp luật.

Vốn điều lệ của công ty theo thay đổi gần nhất là 400 tỷ đồng với 2 thành viên góp vốn là ông Trần Anh Sơn, chiếm 79,09% vốn góp và vợ là bà Nguyễn Thị Thu Hà, chiếm 20,91% vốn điều lệ.

Như vậy, mặc dù sở hữu thương hiệu nổi tiếng nhưng Nón Sơn vẫn hoạt động theo loại hình công ty gia đình. Thông tin về người sáng lập Trần Anh Sơn khá hạn chế trên truyền thông trong khi vợ ông, bà Nguyễn Thị Thu Hà, được biết đến là cựu tiếp viên trưởng Vietnam Airlines và có xuất hiện trong các chương trình giới thiệu túi xách handmade, khởi nghiệp,...

Ngoài hệ thống cửa hàng bán các sản phẩm nón Sơn trong nước, doanh thu của công ty còn đến từ một phần quan trọng là xuất khẩu.

Hiện nay, theo website, hệ thống Nón Sơn có 179 cửa hàng, tăng 33 điểm so với hồi đầu năm 2022. Thông qua danh sách phân bố các cửa hàng, có thể thấy thị trường Nón Sơn chủ yếu ở khu vực miền Nam.