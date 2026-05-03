Đồng Tháp: Công an yêu cầu 2 người dân đóng tài khoản ngân hàng sau hành vi này

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 2 trường hợp mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 13 triệu đồng.

Cụ thể, năm 2023, N.T.A (sinh năm 1972) và N.T.B.H (sinh năm 1995) quen biết một đối tượng ngoài xã hội. Theo gợi ý của đối tượng này, cả hai đã sử dụng thông tin cá nhân của mình để mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại. Sau khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh kinh tế đã tiến hành xác minh, mời làm việc với 2 cá nhân liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết đóng các tài khoản liên quan và nộp lại số tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Đây là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật, vì lợi ích trước mắt mà không lường trước được hậu quả lâu dài.

Thực tế cho thấy, nhiều tài khoản ngân hàng được mua bán thường bị lợi dụng để nhận và chuyển tiền trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp; phục vụ hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến; hoặc thực hiện các giao dịch tài chính xuyên biên giới nhằm che giấu dấu vết tội phạm. Đáng chú ý, các tài khoản này có thể phát sinh hàng chục nghìn giao dịch trong thời gian ngắn, với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, có dấu hiệu liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng, rửa tiền.

Thời gian gần đây, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng rồi bán hoặc cho thuê. Những tài khoản này sau đó trở thành công cụ trung gian phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an nhấn mạnh, hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 30, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán (từ 1 đến dưới 10 tài khoản, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù lên đến 7 năm, tùy theo mức độ vi phạm.

Trước tình hình trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, cần cảnh giác với các lời mời chào “việc nhẹ, lãi cao” hoặc “cho thuê tài khoản nhận hoa hồng” trên mạng xã hội để tránh trở thành công cụ tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp﻿