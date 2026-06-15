Đồng phục da báo của đội tuyển CHDC Congo gây sốt World Cup 2026

Các cầu thủ đội tuyển quốc gia CHDC Congo thu hút sự chú ý của khán giả khi xuất hiện ở Mỹ trong bộ suit họa tiết da báo gắn liền biệt danh của họ.

Ngày 13/6, các cầu thủ đội tuyển quốc gia CHDC Congo đáp xuống sân bay quốc tế George Bush ở Houston (bang Texas, Mỹ) để chuẩn bị tham dự World Cup 2026 sau 52 năm chờ đợi.

Các cầu thủ diện trang phục suit màu đen với họa tiết da báo cách điệu trước ngực. Nhiều tuyển thủ gây ấn tượng qua vẻ ngoài sành điệu với tóc tết, nhuộm, đeo kính râm và trang sức bản to.

Đồng phục da báo của đội tuyển CHDC Congo gây sốt.

Ngoại hình các cầu thủ đội tuyển quốc gia CHDC Congo đã thu hút sự chú ý và bàn tán của cư dân mạng.

"Phong cách ấn tượng quá, nhìn là biết ngay đây là đội CHDC Congo", "Đây là một trong những màn xuất hiện ấn tượng nhất của World Cup năm nay"... khán giả bình luận.

Từ lâu, đội tuyển quốc gia CHDC Congo được gắn với biệt danh "Les Léopards" (Những chú báo hoa mai). Biệt danh này tượng trưng cho sự hoang dã, sức mạnh, tốc độ và tinh thần không khuất phục của đại diện Trung Phi.

Bộ suit họa tiết da báo mà các cầu thủ đội tuyển quốc gia CHDC Congo mặc được thiết kế bởi Alvin Junior Mak - nhà thiết kế mang hai dòng máu Pháp - Congo, người sáng lập của thương hiệu JmakxParis.

Alvin Junior Mak chia sẻ muốn đưa bóng đá, âm nhạc và thời trang, ba trụ cột văn hóa của Congo vào cùng một ngôn ngữ thiết kế. "Thiết kế này tôn vinh những con người dám mơ lớn hơn và tự hào khoác lên mình màu cờ sắc áo", Alvin Junior Mak nói với tờ NSS Sports.

Ngày 31/3, CHDC Congo đánh bại Jamaica 1-0 sau hiệp phụ ở vòng play-off liên lục địa để chính thức giành vé tới World Cup 2026. Đây là lần đầu kể từ năm 1974 họ trở lại giải đấu này. Sự kiện này được truyền thông quốc tế mô tả là khoảnh khắc giải tỏa hơn nửa thế kỷ chờ đợi của người dân Congo.

Dù chưa thi đấu trận nào tại World Cup 2026, chỉ riêng việc trở lại sau hơn nửa thế kỷ đã khiến CHDC Congo trở thành một trong những câu chuyện giàu cảm xúc nhất của giải đấu năm nay.

Tại World Cup 2026, đại diện Trung Phi nằm ở bảng K, lần lượt gặp Bồ Đào Nha tại Houston (Mỹ) ngày 17/6, Colombia ở Guadalajara (Mexico) ngày 23/6 và Uzbekistan ở Atlanta (Mỹ) ngày 27/6.