Đóng góp thầm lặng của khuyển binh cảnh sát cơ động

Buổi chiều tà, sau giờ huấn luyện, đại úy Lê Quyết Thắng, Đội quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk, dành thời gian chơi trò "giấu tìm" cùng khuyển binh có tên Lucky. Lucky thích thú lắm vì nó luôn tìm thấy đoạn ống nhựa bị vứt xa ngoài tầm nhìn, bị lẫn vào bụi cỏ hay các chướng ngại vật ở thao trường. Nó hạnh phúc đến xoắn xuýt mỗi khi được "thầy" Lê Quyết Thắng khen "giỏi" và vuốt ve, vỗ về.

Khuyển binh đóng góp thầm lặng cùng các chiến sĩ cảnh sát cơ động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Lê Quyết Thắng kể, anh và Lucky gắn bó với nhau đã hơn 6 năm, từ khi tham gia huấn luyện tại trường cho tới khi tốt nghiệp và trở về lại đơn vị công tác. Với anh, Lucky không chỉ là học trò mà là đồng đội vào sinh ra tử. Cả 2 đã thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến án ma túy, triệt phá các đường dây buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh. Lucky nhạy cảm và thông minh, có thể cảm nhận được cảm xúc của anh rất rõ ràng. Bản thân anh dường như cũng có một sự kết nối đặc biệt với chú khuyển binh của mình. Suốt 6 năm qua, anh và Lucky trở nên thân quen đến mức niềm vui nỗi buồn của cả 2 gần như hòa làm một.

Chó nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ truy vết mùi hơi, phát hiện chất ma túy.

"Đối với chó Lucky là nhiều lúc nó mệt hoặc nó đau, nó không ăn thì mình chăm, mình trực tiếp ở với nó, chăm chút nó. Mình thấy nó bỏ ăn thì mình rất là buồn. Khi nó khỏe, nó vui mà mình nói nó làm những gì thì nó vui là mình vui. Khi mình đã gắn bó với nó thì nó vui là mình vui thôi. Cảm giác mình cũng được dâng trào cùng với con chó, bởi vì nó thay mình làm những công việc khó khăn nhất". - Đại úy Lê Quyết Thắng nói.

Mỗi chó nghiệp vụ có một huấn luyện viên riêng, đây vừa là thầy, vừa là chỉ huy, chiến hữu thân cận nhất, đồng hành cùng chiến khuyển, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong Đội quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk, khuyển binh Pop cũng là nhân vật đặc biệt. Chiến công đầu tiên của khuyển binh Pop là cùng Thiếu úy Hoàng Văn Linh nhanh chóng tìm ra thủ phạm một vụ trộm ở xã Cư San, huyện Mdrắk, khi cả 2 mới chỉ nhận nhiệm vụ tại đơn vị được khoảng 1 tuần.

Thiếu úy Hoàng Văn Linh nhớ lại: "Trong khoảng thời gian nhận lệnh của cấp trên xuống xã Cư San thực hiện nhiệm vụ, đi tuần tra thì chúng tôi phát hiện nhà một người dân là có xảy ra mất cắp. Lúc đấy thì tôi cũng xin ý kiến chỉ huy, chú khuyển binh của tôi thực hiện truy vết, tìm đến nơi đang ẩn náu của đối tượng và đối tượng cũng đã khai nhận và chúng tôi giao đối tượng đấy cho cơ quan chức năng để xử lý."

Khuyển binh Pop và người huấn luyện của mình - Thiếu úy Hoàng Văn Linh.

Bằng khứu giác và thính giác nhạy bén, khuyển binh Pop, Lucky, cũng như nhiều chó nghiệp vụ khác tại Đội huấn luyện, quản lý và sử dụng động vật nghiệp vụ, Cảnh sát cơ động Đắk Lắk đã cùng với người huấn luyện của mình tham gia vào nhiều nhiệm vụ mang tính đặc thù của đơn vị, từ tham gia truy vết, lùng bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm, đang lẩn trốn.

Trung tá Hà Quốc Vinh, Đội trưởng Đội huấn luyện, quản lý và sử dụng động vật nghiệp vụ, Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, với 5 chuyên khoa huấn luyện gồm: bảo vệ và truy tìm dấu vết mùi hơi, phát hiện ma túy, chất nổ, gián điệp mùi hơi người và tìm kiếm cứu nạn, các cán bộ, chiến sĩ trong đội đã lập nên nhiều chiến công, góp phần vào các hoạt động gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn. Hơn 20 năm qua, đã có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ của đội được khen thưởng các cấp. Trong những chiến công ấy, có đến một nửa công lao là từ sự xông pha, dũng cảm của những "chiến sĩ" cảnh khuyển.

Khuyển binh Lucky chơi trò "giấu tìm" với đại úy Lê Quyết Thắng sau giờ huấn luyện.

Cũng theo trung tá Hà Quốc Vinh, với vị trí đặc thù trong công tác huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, đơn vị luôn thực hiện các đợt huấn luyện thường xuyên và nâng cao, xây dựng kế hoạch cụ thể để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao: "Trên cơ sở kế hoạch huấn luyện của Bộ Tư lệnh thì đội cũng đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị cũng như lãnh đạo Công an tỉnh, là đảm bảo huấn luyện thuần thục 5 chuyên khoa, sẵn sàng ra quân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp nhiều lực lượng góp phần ngăn chặn và đẩy lùi, truy bắt đối tượng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn".

Tuy không đeo quân hàm, không mang số hiệu, nhưng mỗi khuyển binh trong quá trình công tác đều là những chiến binh thầm lặng, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ hay mỗi chiến công của lực lượng cảnh sát cơ động. Bằng khứu giác, thính giác nhạy bén của mình, cùng với sự trung thành và thực thi nhiệm vụ theo hiệu lệnh, những chiến sĩ đặc biệt này không màng nguy hiểm, khó khăn, luôn xông về phía trước và chỉ dừng lại khi có hiệu lệnh.