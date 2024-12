Động đất mạnh 7,3 độ ở Vanuatu, ít nhất 14 người chết, hàng trăm người bị thương

Trận động đất sảy ra sáng 17/12 theo giờ địa phương ở độ sâu 57km và có tâm chấn cách Port Vila, thành phố lớn nhất Vanuatu khoảng 30km về phía Tây. Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ chưa đầy 2 giờ sau trận động đất, trong khi các dư chấn lớn tiếp tục được ghi nhận

Tòa nhà Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Port Vila, Vanuatu, bị hư hại sau trận động đất mạnh. (Nguồn: X)

Trong một bài đăng trên X, Người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Thái Bình Dương Katie Greenwood cho biết hơn 200 người đã bị thương. Bà cho biết thêm, bệnh viện chính của Vanuatu đã bị hư hại, trong khi nguồn cung cấp nước bị ảnh hưởng. Theo Văn phòng nhân đạo của Liên Hợp Quốc, việc tiếp cận sân bay và cảng biển bị hạn chế nghiêm trọng do hư hỏng đường bộ. Hệ thống viễn thông tại Vanuatu vẫn chưa được khôi phục.

Các video trên mạng xã hội cho thấy nỗ lực giải cứu suốt đêm những người mắc kẹt trong các tòa nhà. Một tòa nhà là nơi đặt trụ sở của một số phái bộ ngoại giao tại Port Vila, bao gồm các phái bộ của Mỹ, Anh, Pháp và New Zealand đã bị hư hại đáng kể. Trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ cho biết tất cả nhân viên đều an toàn, nhưng tòa nhà đã đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó theo Bộ Ngoại giao New Zealand, vẫn chưa xác định được tình trạng của 2 nhân viên đại sứ quán.

Trong phát biểu chính thức đầu tiên sau trận động đất, Thủ tướng Vanuatu Charlot Salwai cho biết đã ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm đã được áp dụng từ 18h đến 6h ngày hôm sau tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cũng theo Nhà lãnh đạo Vanuatu, chỉ những dịch vụ thiết yếu mới được hoạt động. Ông kêu gọi các quan chức làm việc để khôi phục dịch vụ nước và điện thoại.

Trước đó, người dân được khuyến cáo tránh xa bờ biển trong ít nhất 24 giờ và cho đến khi hệ thống giám sát sóng thần và động đất hoạt động trở lại. Chính quyền Vanuatu cũng cho biết, trận lở đất lớn tại nhà ga vận chuyển quốc tế và thiệt hại tại sân bay có khả năng cản trở quá trình phục hồi tại quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu nông sản và du lịch này.