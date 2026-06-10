Động đất 7,8 độ ở Philippines: Số người thiệt mạng tăng lên 46, nhiều người vẫn mất tích

Trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao đã khiến nhiều tòa nhà đổ sập, gây ra các vụ sạt lở đất và kích hoạt cảnh báo sóng thần tại nhiều khu vực ở miền nam Philippines.

Nạn nhân vừa được tìm thấy là Joey Deluvio, 39 tuổi, một trong hai nhân viên làm việc tại siêu thị đã trở thành tâm điểm của chiến dịch cứu hộ những ngày qua. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do các dư chấn vẫn liên tục xảy ra.

Michelle Chua, thành viên đội cứu hộ địa phương, cho biết các thiết bị dò tìm sự sống từng ghi nhận một "tín hiệu sinh tồn yếu" trong quá trình tìm kiếm. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được vị trí nạn nhân, người này đã không còn dấu hiệu sự sống.

Ảnh: Reuters

Theo bà Chua, thi thể của Deluvio được phát hiện trong tình trạng bị kẹt giữa hai thanh dầm của công trình đổ sập.

Cùng ngày, cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Philippines thông báo số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 45 người, trong khi số người mất tích tăng mạnh từ 4 lên 17 người.

Tuy nhiên, theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines, con số 45 người tử vong chưa bao gồm trường hợp của Deluvio. Điều này đồng nghĩa tổng số người thiệt mạng hiện đã lên tới 46 người.

Ông Rafaelito Alejandro, quan chức thuộc cơ quan phòng vệ dân sự, cho biết phần lớn các trường hợp tử vong mới được ghi nhận tại tỉnh Davao Occidental. Hầu hết nạn nhân thiệt mạng do sạt lở đất hoặc bị các công trình đổ sập đè trúng khi trận động đất xảy ra.

Giới chức Philippines hiện vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, đồng thời theo dõi sát tình hình do nguy cơ xuất hiện thêm các dư chấn trong những ngày tới.