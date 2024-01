Đơn xin nghỉ học của cậu bé cấp 1 khiến thầy giáo xây xẩm mặt mày, tuy không đồng ý nhưng phải thốt lên: Phục em rồi!

Để có thể xin nghỉ học thành công, trẻ cấp 2 đã nghĩ ra vô vàn lý do, từ hợp lý đến vô lý không chịu nổi! Chẳng hạn, có em từng dự báo mình sẽ bị đau bụng vào hôm sau nên cần ở nhà tĩnh dưỡng trước; có em là con trai nhưng lại xin giáo viên cho nghỉ học vì... đến tháng! Thậm chí từng có em còn "lầy lội" đến mức, xin nghỉ học vì lý do cún nhà hàng xóm mới đẻ một bầy cún con rất xinh xắn nên muốn sang thăm hỏi xem sao. Đọc những lý do này, thầy cô tuy bực mình những cũng phải phì cười, bó tay với những cô cậu học trò nhỏ tuổi ham chơi, lười học.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc truyền tay nhau lá đơn xin nghỉ học vô cùng ngắn gọn khác của một em học sinh cấp 1. Lá đơn này cũng rất vô lý, giáo viên tất nhiên không đồng ý cho học trò nghỉ nhưng cũng đầy bất lực phê vào vài từ: "Phục em rồi!".

Vậy lá đơn này có nội dung ra sao mà khiến thầy giáo phải thốt lên như thế? Nội dung của nó như này đây:

"Đơn xin nghỉ phép,

Thầy Vương thân mến, vừa vào lớp là em thấy đói bụng. Em xin nghỉ 3 ngày để về nhà ăn cho no bụng".

Cư dân mạng sau khi đọc xong lá đơn đã để lại nhiều bình luận hài hước. Nhiều người cho rằng, nếu mà là thầy Vương, đọc xong lá đơn này chắc cười chảy nước mắt mất thôi. Đi dạy học trò mà cảm tưởng như đi dạy ma đói, phải về nhà tận 3 ngày để ăn no. Một số bình luận thú vị như sau: "Tôi mà là thầy Vương thì tôi sẽ gọi phụ huynh giao cơm đến cho em học sinh ăn luôn ở trường, tạo điều kiện có sức học tập luôn"; "Một lớp có 5 em như này chắc thầy Vương không phải 'phục rồi' mà là 'phát điên rồi' mất";...

Nhiều người vẫn đùa rằng, giáo viên dạy cấp 1 cần phải có thêm... phụ cấp sức khỏe vì cười nhiều quá, dễ đau tim, mệt phổi. Qua câu chuyện này thì có lẽ đúng như vậy nhỉ!