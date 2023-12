Đón năm mới 2024 tại các khu nghỉ sang trọng có gì hấp dẫn?

Đón năm mới đầy phong cách tại Hà Nội

Dự báo nhu cầu tăng cao về du lịch gần nhà và nghỉ ngơi ngay tại Hà Nội trong dịp Tết Dương lịch 2024, nhiều khách sạn đẩy mạnh sản phẩm dành cho người dân Thủ đô, đặc biệt là các đơn vị quanh hồ Hoàn Kiếm nơi du khách dễ dàng hòa nhịp vào không khí lễ hội ngay khu trung tâm.

Nằm trên tầng cao nhất của khách sạn La Nueva Boutique Hotel Hanoi, Estrella Skybar sở hữu tầm nhìn thoáng đạt và rộng mở ra cả phía hồ Hoàn Kiếm và cầu Long Biên. Tại đây du khách có thể cảm nhận thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới trong không gian ngoài trời vô cùng sôi động và rộn ràng. Với chương trình đếm ngược đón Năm mới 2024 với các DJ, nhà hàng Estrella Skybar giới thiệu các loại cocktail được sáng tạo ngay tại khách sạn, ngoài ra du khách có thể nhâm nhi những ly vang đỏ và hơn 30 món ăn nhẹ.

Dịp năm mới, các khách sạn gần hồ Hoàn Kiếm thu hút đông khách đến vui chơi, giải trí. Nguồn: La Nueva Boutique Hotel Hanoi

Trên con phố Hàng Khay ven hồ Hoàn Kiếm, khách sạn Silk Path Boutique Hanoi được du khách yêu thích vì tầm nhìn trực diện ra tháp Rùa và cầu Thê Húc. Nằm trên tầng cao nhất của khách sạn này là Bellevue Rooftop - một quán bar trên cao với không gian mở, rất lý tưởng để ngắm pháo hoa. Năm nay khách sạn này phục vụ bữa tiệc năm mới tràn đầy cảm hứng vào tối 31/12, với không gian ấm cúng nơi có ánh nến lung linh, hương hoa thơm ngát và thực đơn phong vị Âu.

Pan Pacific Hà Nội sở hữu The Summit Bar nổi tiếng với tầm nhìn bao quát hồ Tây, hồ Trúc Bạch và hướng ra sông Hồng. Mỗi vị trí tại đây lại mang đến một góc nhìn riêng về Hà Nội, dù là không gian trong nhà ấm áp, sang trọng với gam màu dịu mắt hay khu vực ngoài trời tự nhiên và thoáng đãng. Đây là nơi Pan Pacific Hà Nội tổ chức các hoạt động đón năm mới 2024, với tên gọi “Tiệc DJ đếm ngược trên cao” vào đêm cuối cùng của năm. Du khách có nhiều lựa chọn về các loại đồ ăn nhẹ, thức uống không cồn, cocktail, bia, các loại rượu vang…; đồng thời tham gia chương trình bốc thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị.

The Summit Bar nổi tiếng với tầm nhìn bao quát hồ Tây, hồ Trúc Bạch. Nguồn: Pan Pacific Hà Nội

Thả bóng bay đón năm mới tại Huế

Laguna Lăng Cô sẽ chào đón năm 2024 hoành tráng với lễ hội ẩm thực đường phố, dạ tiệc chào năm mới và chương trình đếm ngược. Dạ tiệc chào năm mới sẽ được tổ chức tối 31/12 với các món ẩm thực hảo hạng, đồ uống phong phú, cùng chương trình rút thăm may mắn và biểu diễn nhạc sống. Từ 22h đến nửa đêm là chương trình đếm ngược sôi động, với phần trình diễn của DJ và màn thả bóng bay đánh dấu sự khởi đầu của năm 2024.

Ngoài ra, lễ hội ẩm thực đường phố diễn ra vào hai ngày 30/12/2023 và 1/1/2024 tại Laguna Lăng Cô là cơ hội để du khách khám phá hương vị ẩm thực đường phố từ Bắc vào Nam. Đây cũng là thời gian cho các thành viên trong gia đình gắn kết hơn khi người lớn cùng nhau ngồi trò chuyện và trẻ em vui chơi trong lâu đài phao cùng các hoạt động thú vị khác.

Tái tạo năng lượng ở Đà Nẵng

TIA Wellness Resort Đà Nẵng là nơi đề cao các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nguồn: TIA Wellness Resort Đà Nẵng

TIA Wellness Resort Đà Nẵng sẽ là nơi lý tưởng để chào đón năm mới 2024 với hàng loạt hoạt động thú vị từ ẩm thực đến chăm sóc sức khỏe. Vào ngày cuối cùng của năm sẽ có hai chương trình sáng tạo với chủ đề “Suy ngẫm và Thiết lập dự định” tại không gian sáng tạo của khu nghỉ dưỡng. Tại đây, các hướng dẫn viên về chăm sóc sức khỏe sẽ giúp người tham gia nhìn lại một năm đã qua và đặt ra những dự định mới đầy hứa hẹn cho năm 2024.

Tiệc tối đêm giao thừa với thực đơn 6 món tại The Dining Room được thiết kế dựa trên ẩm thực chăm sóc sức khỏe và khái niệm ăn uống nhẹ nhàng nhưng bổ dưỡng cho cơ thể, mang lại vẻ đẹp tươi sáng. Triết lý ẩm thực của TIA bắt nguồn từ việc sử dụng thực phẩm tự nhiên, lành mạnh cũng như các phương pháp nấu ăn mang lại nhiều dinh dưỡng nhất. Du khách sẽ được tận hưởng trọn vẹn đêm giao thừa yên bình và đầy ý nghĩa với bầu không khí âm nhạc vui tươi.

Ngắm pháo hoa tại Hội An

Khu nghỉ dưỡng Hoiana sẽ bắn pháo hoa để chào đón năm mới 2024.

Vào ngày 31/12, khu nghỉ dưỡng Hoiana tổ chức tiệc đón năm mới 2024 với tiết mục bắn pháo hoa bên bờ biển. Để nâng cao trải nghiệm cho du khách và đón chào thời khắc giao thừa, Hoiana Resort & Golf có nhiều hoạt động hấp dẫn như biểu diễn DJ, ảo thuật, biểu diễn hóa trang… Đặc biệt là màn bắn pháo hoa kéo dài 8 phút đầy ấn tượng, với độ cao 50m và chiếu sáng cả vùng trời đêm. Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí mà khu nghỉ dưỡng dành tặng cho khách hàng.

Ngoài ra, trong không khí tưng bừng mùa lễ hội, khu nghỉ dưỡng Hoiana còn phục vụ các chương trình ẩm thực đặc biệt phong phú, từ tiệc chào đón năm mới tại nhà hàng The Edge cho đến các bữa tiệc buffet hoành tráng tại nhà hàng The Blend. Tiệc giao thừa được tổ chức tại nhà hàng Quang Nam House với màn biểu diễn DJ, còn tiệc tất niên hải sản cao cấp tại nhà hàng Yue cũng có mức giá ưu đãi. Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết dịp này đơn vị chủ yếu đón khách lẻ và nhóm khách gia đình, lượng khách trong dịp Tết Dương lịch 2024 không tăng đột biến so với ngày thường.

Thăm hội chợ đặc sản tại Cam Ranh

Khu nghỉ dưỡng Alma Resort sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn để chào đón năm 2024.

Alma Resort sẽ tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn để chào đón năm 2024. Sảnh chính của khu nghỉ dưỡng sẽ là nơi diễn ra chợ thủ công mỹ nghệ vào Đêm Giao thừa và ngày đầu năm mới. Vào các ngày 30 - 31/12/2023 và 1/1/2024 từ 17h đến 20h, du khách còn được tham gia hội chợ đặc sản Alma với các quầy bán các sản phẩm địa phương và các gian hàng Mama Food Huts với những món ăn mang đậm hương vị truyền thống do các mẹ, các chị tự tay chế biến. Hội chợ mở cửa cho du khách và cả người dân địa phương vào tham quan, thưởng thức ẩm thực và mua sắm.

​​Vào ngày cuối cùng của năm 2023, nhà hàng La Casa tại khu nghỉ này sẽ tổ chức tiệc tối 5 món vào đêm giao thừa trong tiếng nhạc du dương. Ngoài ra còn có tiệc tự chọn đêm giao thừa tại Alma Garden với nhiều món ăn độc đáo như tôm sú nướng bơ tỏi, đùi cừu om sốt rượu vang đỏ hoặc hàu nướng. Một bữa tiệc đếm ngược sẽ được tổ chức tại Alma Lounge để chào đón năm 2024 với chương trình giải trí cùng nhiều trò chơi và giải thưởng đặc biệt.

Tiệc đếm ngược trên bãi biển Mũi Né

Khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né tại Phan Thiết, Bình Thuận.

The Anam Mũi Né, một khu nghỉ dưỡng thu hút nhiều sự chú ý gần đây ở Bình Thuận sẽ có nhiều hoạt động đón năm 2024, như tiệc tự chọn BBQ hải sản đêm giao thừa tại nhà hàng Làng Việt và buffet tại nhà hàng The Indochine với nhiều loại thức uống, cùng chương trình đếm ngược thú vị ngay bên bờ biển. Tiệc đếm ngược đón chào năm mới sẽ bắt đầu vào lúc 22h tại khu vực bãi cỏ hướng biển với các trò chơi vui nhộn, hoạt động ẩm thực, chương trình nhạc sống và các lựa chọn thức uống không giới hạn. Các quầy pha chế cocktail trong khu resort sẵn sàng phục vụ thực khách trong buổi sáng đầu tiên của năm 2024.