Đón Giáng sinh với món cà phê "độc lạ" Việt Nam

Cà phê kết hợp cùng dừa tắc - nghe vừa quen mà lạ

Cà phê và dừa tắc có lẽ là 2 món uống quá quen thuộc đối với người Việt Nam chúng ta. Sẽ như thế nào khi kết hợp cả 2 thức uống này cùng với nhau để tạo ra một món uống mới lạ dành riêng cho mùa Giáng sinh này? Cùng Food Blogger Culinary Frank tìm hiểu qua công thức để tạo nên món uống độc đáo này nhé.

Cà phê dừa tắc - Món cà phê vừa quen mà lạ…

Nguyên liệu cần thiết cho món cà phê dừa tắc

Để có được một món uống hoàn hảo với chất lượng xuất sắc thì công đoạn chuẩn bị nguyên liệu là hết sức quan trọng. Và sau đây chính là những nguyên liệu cần thiết cho món cà phê dừa tắc này:

Thốt nốt - 300g

Đường - 150g

Nước - 100ml

Muối - 2g

Nước cốt chanh - 5ml

Cà phê 18g (chiết xuất 36 - 40ml espresso)

Nước dừa - 250ml

Nước cốt tắc (5ml)

Cách thức thực hiện cà phê dừa tắc

Sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, chúng ta cùng bắt tay vào pha cà phê dừa tắc. Đầu tiên chúng ta cần rim thốt nốt cho kẹo lại.

Cách rim thốt nốt:

Cho 300gr thốt nốt (có thể cho thêm dừa nước hoặc hạt đác) vào chảo cùng 100ml nước, 150gr đường, 2gr muối cùng 5ml nước cốt chanh và khuấy đều.

Bắt lửa nhỏ và rim cho đến khi thốt nốt và hỗn hợp nước đường bắt đầu kẹo lại và có màu caramel thì tắt lửa.

Vậy là chúng ta đã có được thốt nốt rim.

Rim cho thốt nốt kẹo lại

Sau khi đã chuẩn bị xong phần thốt nốt rim chúng ta sẽ bắt đầu chiết xuất cà phê.

Cách chiết xuất cà phê cùng máy pha cà phê Breville 878:

B1: Cho 18gr cà phê hạt vào máy pha cà phê Breville 878, bắt đầu khởi động máy và chọn tính năng xay để cà phê hạt được xay mịn thành bột.

B2: Sau khi có bột cà phê chúng ta bắt đầu nén chặt cà phê bằng dụng cụ nén, sao cho bánh cà phê được cố định và bề mặt bột cà phê phải thật láng mịn.

B3: Lắp tay pha vào họng chiết xuất, chọn chế độ double shot espresso (có hình 2 cốc cà phê) để có được lượng cà phê mong muốn.

Cà phê espresso được chiết xuất từ Breville 878

B4: Chờ máy chiết xuất hết cà phê vào cốc (khoảng 30s) là chúng ta đã có được double shot espresso thành phẩm.

Máy pha cà phê Breville 878 - Trợ thủ đắc lực cho món cà phê dừa tắc

Sau khi có được cà phê espresso thành phẩm, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn hoàn thành.

Khuấy đều 250ml nước dừa với nước cốt tắc. Cho thêm 150gr đường nâu để có được hỗn hợp dừa tắc cho món cà phê.

Thốt nốt rim và nước cốt dừa tắc - 2 thành phần không thể thiếu cho món nước

Bỏ thêm đá viên và đổ phần espresso đã chiết xuất lên trên, trang trí lên trên phần thốt nốt đã rim và một ít rosemary để tăng thêm hương vị cho món uống. Vậy là bạn đã có được món cà phê dừa tắc mát lạnh để chill cùng bè bạn trong những ngày lễ Giáng sinh rồi. Thật hấp dẫn đúng không nào!

Link video cách làm món cà phê dừa tắc cùng Frank Culinary

Những món uống Giáng sinh mà bạn có thể tự pha tại nhà

Ngoài cà phê dừa tắc, thì sau đây là một số món uống đặc biệt dành riêng cho mùa Giáng sinh mà bạn có thể tham khảo thêm:

Hazelnut Almond Latte:

Có thể nói đây là món uống rất quen thuộc với chúng ta không chỉ trong những dịp Giáng sinh. Những nguyên liệu mà bạn cần cho món uống này gồm: 18 gram cà phê hạt xay mịn để có được double shot espresso (Xấp xỉ 30ml), 150ml sữa hạt hạnh nhân (không đường), 1 muỗng syrup hạt phỉ (Hazelnut Syrup), một ít bột quế (cinnamon powder), một ít hạt hạnh nhân tách vỏ để trang trí.

Cách làm:

Chiết xuất double shot cà phê espresso (30ml). Nếu không có máy pha cà phê bạn có thể sử dụng cà phê phin để chiết xuất.

Cho 1 muỗng syrup hạt phỉ vào cà phê.

Hâm nóng và đánh sữa hạt để tạo bọt.

Cho phần sữa hạt đã được đánh bọt lên trên.

Rải bột quế và hạt hạnh nhân lên trên cùng để trang trí.

Món uống Hazelnut Almond Latte cho mùa Giáng sinh

Hot Gingerbread Latte:

Một món uống truyền thống mà bạn không thể bỏ qua trong dịp Giáng sinh. Nguyên liệu bao gồm:

Single shot espresso được chiết xuất từ 9 gram bột cà phê xay từ hạt cà phê tươi.

½ thìa bột gừng.

½ thìa bột quế.

½ thìa đường.

1 muỗng cà phê syrup vanilla.

Kẹo marshmallow.

Whipping Cream.

Bánh biscuit.

250ml sữa hạt yến mạch.

Cách làm:

Chiết xuất 30ml cà phê espresso với máy pha cà phê Breville (Có thể sử dụng cà phê phin nếu không có máy pha).

Cho thêm nửa thìa bột gừng, nửa thìa bột quế, nửa thìa đường và 1 muỗng syrup vanilla khuấy đều với cà phê.

Kẹo marshmallow đem khè với lửa để tạo hương thơm.

Đánh 250ml sữa hạt yến mạch để tạo bọt mịn với tính năng đánh sữa trên máy Breville 920.

Cho sữa đã được đánh mịn vào cốc cà phê. Sau đó, cho whipping cream lên trên để tạo độ béo. Trang trí thêm kẹo marshmallow và bánh biscuit lên trên để tạo điểm nhấn. Rắc thêm một ít bột quế và bột gừng để tạo hương thơm. Và cuối cùng là thưởng thức món uống.

Món uống Hot Ginger Bread Latte

Bí quyết để tạo nên sự hấp dẫn của món cà phê dừa tắc

Để đem lại hương vị độc đáo và sự hấp dẫn cho món cà phê dừa tắc có một thứ không thể thiếu đó chính là máy pha cà phê Breville 878 The Barista Pro. Ưu điểm của chiếc máy pha cà phê này chính là tính năng xay cà phê, với thiết kế lưỡi xay hình nón giúp bột cà phê được xay mịn và đồng nhất.

Ngoài ra, tính năng pre-infusion của máy thực hiện ngâm, ủ cà phê giúp hương vị cà phê được chiết xuất một cách tối ưu và hiệu quả. Có thể nói Breville 878 là một trợ thủ đắc lực giúp cho các tín đồ yêu cà phê có thể thưởng thức cà phê tại nhà một cách trọn vẹn nhất.

Kết

Một món uống chất lượng không được tạo nên từ những nguyên liệu hoặc cách làm quá phức tạp. Chỉ cần một vài nguyên liệu đơn giản, thân thuộc là bạn đã có một món uống ngon, do tự mình sáng tạo. Hi vọng rằng món Cà Phê Dừa Tắc có thể làm chiều lòng bạn trong những ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Và đối với những ai yêu thích cà phê thì chiếc máy pha cà phê Breville 878 sẽ là một trong những Item must have trong năm 2024 tới. Sở hữu ngay máy pha cà phê Breville The Barista Pro 878 chính hãng tại:

Breville Việt Nam

TP. HCM: Tầng 4 - TTTM Diamond Plaza: 34 Đ.Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1

TP. Thủ Đức: 121/20 Nguyễn Hoàng, Khu Phố 5, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

TP. Hà Nội: 436 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Giờ mở cửa: 9h00 – 18h00 - Điện thoại: (+84) 0 28 3535 0108

Email: info@epicure.vn – Website: https://epicure.vn - https://brevillevietnam.vn