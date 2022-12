Đón Giáng sinh siêu "Chill" với đêm nhạc The Chill Fest tại Hà Nội

Giáng sinh là dịp lễ được rất nhiều người mong chờ trong những ngày cuối năm. Noel năm nay còn rơi vào 2 ngày cuối tuần - quả là "thiên thời, địa lợi" để lên đồ đi chill. Tranh thủ rủ nguyên team bạn bè cùng nhau "quẩy" hết mình cũng là một kế hoạch thú vị để có những ngày lễ siêu đáng nhớ đấy!



Dịp này, Bia Saigon Chill đã thể hiện sự chiều lòng khách hàng bằng một lễ hội âm nhạc trong đêm Giáng sinh. Sự kiện "The Chill Fest: Runway to New Year" diễn ra vào ngày 24/12 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội chắc chắn sẽ là sự kiện bạn không thể bỏ qua.

Giới trẻ Hà Nội đã có dịp trải nghiệm The Chill Fest vào tháng 9 năm nay chắc chắn chưa thể quên được không khí cuồng nhiệt, sôi động mà sự kiện này mang lại. Trong lần trở lại này, The Chill Fest sẽ mang đến một phiên bản mới thú vị hơn nhưng cũng không kém phần náo nhiệt, phù hợp với không khí lễ hội cuối năm. Sau thành công ở Hà Nội, cũng như tạo tiếng vang lớn ở các thành phố lớn khác như Cần Thơ, Đà Lạt, TP.HCM và Nha Trang, The Chill Fest đã trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được nhiều bạn trẻ săn đón.

Như thường lệ, The Chill Fest luôn "chơi lớn" với dàn line-up chất lượng. Những ngôi sao như Bích Phương, Trọng Hiếu, Kay Trần, HIEUTHUHAI, Pháo, GreyD chắc chắn sẽ khiến tối thứ 7 của bạn "nóng" hơn bao giờ hết. DJ Wukong, Justin James, DJ Mie và MC Đại An cũng là bảo chứng cho những màn trình diễn cuồng nhiệt miễn chê.

The Chill Fest

Điểm mới mẻ của The Chill Fest: Runway to New Year thể hiện ở ngay tên gọi - những màn trình diễn runway cực kỳ đã mắt. Nhưng catwalk trên sàn thôi là chưa đủ, người mẫu còn có màn trình diễn từ… trên không hay còn gọi là vertical runway siêu độc đáo.



Chill Inside Out - Bộ sưu tập do Bia Saigon Chill hợp tác với NTK Nguyễn Công Khanh sẽ được trình diễn trong sự kiện này. Lấy cảm hứng từ tinh thần Chill sảng khoái, lựa chọn sắc xanh làm chủ đạo, những thiết kế này khơi gợi sự phóng khoáng và vô cùng hiện đại, phù hợp với giới trẻ. Tại sân khấu Hà Nội, khán giả được chiêm ngưỡng đầy đủ 30 thiết kế của bộ sưu tập.

Khu trải nghiệm tại The Chill Fest Nha Trang

Khu trải nghiệm The Chill Fest cũng là một nơi bạn nhất định phải ghé khi tham dự lễ hội âm nhạc độc đáo này . Các dịch vụ makeup, làm tóc hay "tậu" một hình xăm dán siêu cool ngay tại sự kiện cũng là một trải nghiệm thú vị lắm đấy! The Chill Fest đã chuẩn bị mọi thứ để chiều lòng bạn từ A đến Z rồi!



The Chill Fest Hà Nội sẽ bắt đầu từ 17:00 tối 24/12/2022. Chương trình vào cửa tự do, và đặc biệt phát bia miễn phí cho tất cả người tham dự. Để có những thông tin mới nhất về chương trình, và sở hữu thành công một cặp vé khu vực VIP tại 2 sự kiện tiếp theo Quy NHơn và Vũng Tàu vào đêm countdown 31/12/2022, theo dõi ngay Fanpage Bia Saigon Chill tại fb.com/biasaigonchill.official.page

Với tất cả những điều kể trên, chắc chắn The Chill Fest sẽ là sự kiện chiếm trọn spotlight trong lễ Giáng sinh. Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh chân tham gia ngay thôi. Hãy thưởng cho mình một ngày lễ thật đáng nhớ, "quẩy" thật sung với The Chill Fest nhé!