DOJI gửi tặng khách hàng hàng ngàn ưu đãi dịp 20/10

Nhà văn nổi tiếng người Pháp - Simone de Beauvoir đã từng nói: "One is not born a woman, one becomes one" - có nghĩa: "Một người không được sinh ra để làm phụ nữ mà để trở thành phụ nữ". Với nhiều người, phụ nữ không chỉ là một nửa thế giới, mà họ là cả thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà cụm từ "phái đẹp" lại được dành riêng cho những người phụ nữ, bởi họ sẽ trở nên xinh đẹp, hạnh phúc khi yêu và được yêu.



Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 chính là dịp để những người đàn ông bày tỏ tình yêu thương với những người phụ nữ của mình, hoặc cũng chính là dịp để những người phụ nữ khẳng định tình yêu với bản thân. Thấu hiểu điều đó, DOJI - thương hiệu trang sức hàng đầu Việt Nam sẽ dành tặng khách hàng hàng ngàn ưu đãi với tổng giá trị tới 2 tỷ đồng từ những Bộ sưu tập giàu cảm xúc.

Với mức giá chỉ từ 15 triệu đồng, các sản phẩm nằm trong Bộ sưu tập "The Wonder Things" là món quà hoàn hảo cho ngày 20/10.

Lấy cảm hứng từ những điều diệu kỳ, nhiệm màu trong cuộc đời của người phụ nữ, các nhà thiết kế tài hoa của DOJI đã thổi hồn vào Bộ sưu tập Trang sức Kim cương mới nhất "The Wonder Things" như một món quà đặc biệt dành tặng một nửa thế giới nhân ngày 20/10.

Với mức giá chỉ từ 15 triệu đồng, các sản phẩm nằm trong Bộ sưu tập "The Wonder Things" có điểm nhấn là viên kim cương chủ siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows, phản chiếu nhiều vẻ đẹp khác nhau nhờ kỹ thuật cắt hoàn hảo. 58 giác cắt tạo hiệu ứng quang học đặc biệt như một sự khẳng định về giá trị đích thực của viên kim cương, tương đồng với khát vọng và tài sắc của người phụ nữ.

Sự đa dạng về kích thước như 3.6mm, 4.1mm, 4.5mm… gửi gắm mong ước tốt lành, nguyện ước viên mãn và lời cầu chúc may mắn dành cho một nửa tuyệt vời của thế giới này.

Không những vậy, khi mua các sản phẩm trong Bộ sưu tập "The Wonder Things", khách hàng sẽ được nhận ngay kính soi viên kim cương 8 Hearts & 8 Arrows để chiêm ngưỡng hình ảnh 8 mũi tên và 8 trái tim vô cùng độc đáo.

Từ ngày 10 - 20/10, DOJI triển khai chương trình "Rạng rỡ như hoa - Đón quà như ý" với cơ hội nhận quà tặng Vàng lên tới 10 triệu đồng, tổng giá trị quà tặng lên tới 2 tỷ đồng khi khách hàng mua sắm tại Hệ thống Trung tâm Vàng bạc Trang sức DOJI trên toàn quốc.

Mua Trang sức DOJI - Nhận ngay Quà giá trị:

- Hóa đơn dưới 5 triệu đồng, nhận ngay Gift Card VinID trị giá 200.000 đồng;

- Hóa đơn từ 5 - 15 triệu đồng, nhận ngay Gift Card VinID trị giá 500.000 đồng;

- Hóa đơn trên 15 - 30 triệu đồng, nhận ngay Gift Card VinID trị giá 1,5 triệu đồng hoặc Charm Vàng 999.9;

- Hóa đơn trên 30 - 50 triệu đồng, nhận ngay thẻ ATM (TP Bank) trị giá 3 triệu đồng hoặc đồng hồ Pierre Cardin;

- Hóa đơn trên 50 - 100 triệu đồng, nhận ngay thẻ ATM (TP Bank) trị giá 5 triệu đồng hoặc đồng hồ Michael Kors;

- Hóa đơn trên 100 triệu đồng, nhận ngay thẻ ATM (TP Bank) trị giá 10 triệu đồng hoặc 2 chỉ Vàng 999.9.

Từ 10 - 20/10, đến DOJI, khách hàng cũng có thể lựa chọn những viên kim cương Bách Lộc Trường Cửu đạt tiêu chuẩn 5C của DOJI. Là biểu tượng bất diệt cho tình yêu, quyền uy và sự giàu có, những viên kim cương tổng 9 nút này đều mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp trong cuộc sống.



Kim cương viên Bách Lộc Trường Cửu của DOJI được săn đón trên thị trường

Dịp này, nhằm mang tới cho khách hàng nhiều trải nghiệm và sự lựa chọn, DOJI còn ra mắt Bộ sưu tập trang sức vàng ta công nghệ 3D "Cúc họa mi", biểu tượng cho sự trong sáng, lãng mạn, tinh khôi và dung dị.

Bộ sưu tập trang sức "Cúc họa mi" của DOJI là hiện thân của sự trong sáng, chân thành và mãnh liệt

Với thế mạnh về các dòng sản phẩm trang sức vàng ta được sản xuất trên dây chuyền công nghệ 3D hiện đại, mỗi sản phẩm trong Bộ sưu tập "Cúc họa mi" đều thể hiện những đường nét chạm khắc tinh tế với trọng lượng chỉ nhẹ bằng 1/3 so với sản phẩm thông thường.

Bộ trang sức "Cúc họa mi" với hai sắc màu vàng – trắng và mức giá vô cùng hợp lý, chỉ từ 3 triệu đồng sẽ là món quà ý nghĩa mang đến những điều diệu kỳ và lời chúc tốt đẹp cho người phụ nữ yêu thương.