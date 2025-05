Đội xếp trên hết cửa đua vô địch, CLB Công an Hà Nội vẫn có cơ hội ăn 3

Cục diện cuộc đua vô địch V.League 2024-2025 sau vòng 23 xuất hiện chi tiết thú vị. Trong khi Thể Công Viettel (xếp thứ ba) và Hà Tĩnh (hạng 4) hết hy vọng, đội đứng thứ 5 là CLB Công an Hà Nội vẫn còn cơ hội cạnh tranh trên lý thuyết.

Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking kém đội đầu bảng Nam Định 15 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 3 vòng. Tuy nhiên, trên thực tế, CLB Công an Hà Nội còn tới 5 trận chưa đấu (do có 2 trận bị hoãn).

Quang Hải và đồng đội có cơ hội giành cú ăn ba danh hiệu.

Về lý thuyết, nhà vô địch V.League 2023 hoàn toàn có thể san lấp khoảng cách 15 điểm. Điều này sẽ xảy ra nếu CLB Công an Hà Nội toàn thắng cả 5 trận còn lại, trong khi Nam Định không giành thêm điểm nào và Hà Nội FC cũng không giành được quá 5 điểm trong 3 vòng cuối.

Khi đó, CLB Công an Hà Nội bằng điểm với Nam Định (48). Đội bóng ngành công an sẽ xếp trên do lợi thế về thành tích đối đầu trực tiếp (thắng 1 trận, hòa 1 trận).

Ngược lại, chỉ cần Nam Định giành thêm 1 điểm trong 3 vòng cuối, CLB Công an Hà Nội sẽ hết hy vọng cạnh tranh ngôi vương. Cơ hội vô địch của Nguyễn Quang Hải và đồng đội cũng chấm dứt nếu họ không thể giành chiến thắng trước Hà Nội FC cuối tuần này.

Trên lý thuyết, CLB Công an Hà Nội có cơ hội giành cú ăn ba danh hiệu ở mùa giải này. Không có đội bóng nào khác của Việt Nam có cơ hội làm điều tương tự. Ngoài đấu trường V.League, đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking lọt vào bán kết Cúp Quốc gia và chung kết Cúp Đông Nam Á.

Ngày 21/5, CLB Công an Hà Nội chạm trán Buriram United (Thái Lan) trên sân khách. Trong trận lượt đi, đại diện của bóng đá Việt Nam 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị đối thủ gỡ hòa.