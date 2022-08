Đối tượng Kim Min Chul đã bị Công an TP.HCM bắt

Ngày 23-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ bị can truy nã quốc tế Kim Min Chul (SN 1979, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đầu năm 2018, ông L.H.P. (Giám đốc Công ty T.T.) quen biết Kim Min Chul qua việc hợp tác kinh doanh đèn lead xuất xứ Hàn Quốc. Ngày 3-7-2018, Kim Min Chul đến nhà ông P. ở quận 10 hỏi mượn ôtô Mercedes-Benz chở con đi chơi và hứa trả xe ngay hôm sau.

Bị can Kim Min Chul



Sau đó, Kim Min Chul mang xe ra Bà Rịa-Vũng Tàu cầm cố được 12.000 USD rồi lấy tiền đánh bạc, thua hết. Biết bị lừa, ông P. gọi điện cho nhân viên công ty thì tá hỏa biết được vào ngày 23-6-2018, Kim Min Chul cũng mượn ôtô bán tải Isuzu D - Max của ông để ở công ty.



Với xe bán tải, nhân viên ông P. cho biết Kim Min Chul nói cần xe chở người thân đi bệnh viện nên mượn. Kim Min Chul đã mang xe này đi cầm được 200 triệu đồng.

Nhận được đơn tố cáo, xác định có dấu hiệu tội phạm nên Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kim Min Chul về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Các quyết định và lệnh này được Viện KSND TP HCM phê chuẩn.

Do Kim Min Chul bỏ trốn nên ngày 13-11-2019, Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã bị can đối với Kim Min Chul. Đồng thời đề nghị Văn Phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Kim Min Chul.