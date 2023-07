Đội trưởng New Zealand: Trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam siêu quan trọng

"Đó là trận đấu siêu quan trọng. Đây cũng là trận cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện bóng đá lớn nhất cuộc đời chúng tôi", đội trưởng đội tuyển New Zealand, hậu vệ Ali Riley nói về trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam.

Cuộc đối đầu này diễn ra vào ngày 10/7. Đây là một trong hai trận giao hữu cuối của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào World Cup nữ 2023. Trong khi đó, đội tuyển New Zealand thi đấu duy nhất gặp đội tuyển Việt Nam trước ngày khai mạc.

"Chúng tôi muốn tạo sự gắn kết. Nhiều cầu thủ trong đội chưa chơi cùng nhau như Ria hay Annalie Longo. Tôi rất vui khi được sát cánh bên họ. Chúng tôi đã biết nhau từ lâu nhưng để chúng tôi cần một trận đấu như thế này để xem cảm giác thi đấu ra sao", Ali Riley nói thêm.

Đội trưởng Ali Rilry của đội tuyển nữ New Zealand

Đội tuyển New Zealand là đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 cùng Australia. Tuy nhiên, đội bóng này không được đánh giá cao. Họ vừa trải qua 10 trận liên tiếp không thắng. Ngoài ra, trong năm 2023, đội tuyển nữ New Zealand cũng mới ghi 1 bàn thắng. Điều này khiến cổ động viên New Zealand khá thất vọng và không đặt nhiều niềm tin ở chiến dịch sắp tới.

"Trận đấu này cũng là lời kêu gọi với cổ động viên New Zealand, một tiếng gọi để họ tới xem chúng tôi thi đấu trận khai mạc tại Auckland", Riley nhấn mạnh.

Truyền thông chủ nhà đánh giá đội tuyển Việt Nam là đối thủ lý tưởng để New Zealand lấy lại phong độ. New Zealand xếp thứ 26 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn Việt Nam 6 bậc.

Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ New Zealand nằm ở bảng A cùng Na Uy, Thụy Sĩ và Philippines. "The Ferns" gặp Na Uy trong trận ra quân ngày 20/7.