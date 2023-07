Đội trưởng New Zealand: Phá hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam rất khó

" Rất khó để phá vỡ hàng thủ của họ. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể và tạo ra cơ hội ", đội trưởng Ria Percival của đội tuyển New Zealand chia sẻ sau khi cùng đồng đội đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam với tỉ số 2-0 trong trận giao hữu.

Bên cạnh việc đánh giá cao hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam, Ria Percival cho rằng việc đội khách lùi sâu phòng ngự tạo điều kiện để New Zealand kiểm soát bóng vượt trội. Đội tuyển nữ New Zealand kiểm soát bóng với tỉ lệ lên tới 64%, gần gấp đôi so với con số 36% của đội tuyển Việt Nam.

Ria Percival tranh chấp bóng với Hải Yến.

Với chiến thắng này, đội tuyển New Zealand đã cắt đứt chuỗi 10 trận chỉ hòa và thua. Họ phần nào giảm áp lực trước khi bước vào World Cup, đồng thời cũng là lời kêu gọi các cổ động viên đến sân cổ vũ cho trận khai mạc gặp đội tuyển Na Uy.

" Toàn đội đã có một trận đấu thành công hôm nay. Hi vọng tất cả sẵn sàng cùng chúng tôi ", Percival gửi lời tới người hâm mộ đội nhà.

Ria Percival là đội trưởng và cũng là ngôi sao hàng đầu của bóng đá New Zealand. Cô là cầu thủ ra sân nhiều nhất trong đội hình đội tuyển New Zealand hiện nay, với 161 lần xuất trận. Percival đang thi đấu tại Anh cho CLB Tottenham Hotspur. Trận đấu này đánh dấu sự trở lại của Percival sau một năm nghỉ thi đấu vì chấn thương.

" Đây là một năm khó khăn với tôi. Nhưng tôi rất vui khi đã trở lại và tôi cho rằng toàn đội đã có một màn trình diễn tuyệt vời hôm nay. Tất cả chúng tôi đã tiến lên và tôi tự hào về các cô gái của mình ", Percival giãi bày.