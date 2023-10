Độc quyền phỏng vấn LyLy - Sunny Lukas: "Nói yêu LyLy là đùa, chúng tôi chỉ là bạn, không biết chuyện đời tư đối phương"

Năm 2023 là năm đáng nhớ đối với LyLy khi vừa tung E.P mới với 5 ca khúc ấp ủ trong 3 năm, lại còn thu hút được sự chú ý khi trở thành đại diện Việt Nam tham trong chương trình thực tế The Next Stage ở Trung Quốc. Tại đây, nữ ca sĩ phải thể hiện khả năng sáng tác và trình diễn của mình, tranh tài cùng nhiều thí sinh quốc tế đến từ các quốc gia châu Á. Sau chương trình, LyLy vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều bạn bè quốc tế, trong đó có Sunny Lukas - nam ca sĩ đến từ Hong Kong (Trung Quốc). Đây cũng là nhân tố được quan tâm khi công khai bày tỏ "anh yêu em" với nữ ca sĩ trên sóng livestream.

Trong buổi phỏng vấn riêng cùng chúng tôi, LyLy và Sunny Lukas đã có dịp chia sẻ về hành trình tham gia The Next Stage cũng như nhắc đến Anh Tú - người yêu tin đồn của giọng ca Lời Đường Mật.

Clip: Sunny Lukas chia sẻ về chuyến thăm Việt Nam lần 2

Chào LyLy - Sunny Lukas, bạn "bắt cóc" chàng trai Trung Quốc này đến đây có khó không?

LyLy: Sau sân khấu Golden Hour mà tôi và Sunny trình diễn ở The Next Stage, rất nhiều fan đã bày tỏ mong muốn tôi mời Sunny đến Việt Nam. Tôi đã hứa với họ rằng sẽ thử ngỏ lời mời. Và giờ đây cậu ấy đã ở đây. Ngay lần đầu tiên tôi mở lời mời Sunny đến Việt Nam, cậu ấy đã lập tức OK luôn.

Sunny Lukas: Lý do đầu tiên tôi có mặt ở đây là vì vô cùng ngưỡng mộ LyLy - một cô gái rất tuyệt vời, rất hiền, cực kỳ tử tế và còn tài năng. Với tư cách là một người bạn, tôi muốn đến Việt Nam ủng hộ cô ấy. Dù đây là lần thứ 2 tôi đến Việt Nam nhưng chuyến đi này là lần đầu tiên tôi đến TP.HCM, vì thế tôi cũng muốn nhân cơ hội để thăm thú thành phố đẹp của Việt Nam. Đây có thể nói là thời điểm thích hợp với tôi. Chỉ 2 ngày, không quá bận rộn. May mắn thay, LyLy cũng ra mắt E.P trong giai đoạn này.

Lần thứ 2 đến Việt Nam, Sunny Lukas cảm thấy ấn tượng điều gì về đất nước chúng tôi?

Sunny Lukas: Cả ẩm thực, con người, văn hóa Việt Nam. Tối hôm trước, tôi đã được LyLy đưa đi thưởng thức món Việt Nam. Tôi cực thích món hến, súp, cơm gà, bánh tráng, quá tuyệt vời! Tôi thật sự cảm thấy thoải mái, đặc biệt là với LyLy và cả bạn bè cô ấy. Mọi người đều tiếp đón tôi rất nồng hậu. Tôi cảm thấy mình đặc biệt khi đến đây. Tôi rất yêu Việt Nam, tôi sẽ trở lại đất nước các bạn sớm thôi.

Nghe qua những sản phẩm mới của LyLy, Sunny Lukas cảm thấy thế nào?

Sunny Lukas: Tôi thích cả 5 ca khúc mới của cô ấy. Mỗi bài hát, mỗi MV đều có những câu chuyện khác nhau và có màu sắc riêng.

LyLy: 5 ca khúc lấy bối cảnh là 5 căn phòng trong một căn nhà. Đó là cuộc sống của tôi. Bởi vì từ trước đến giờ, sau thời gian dành cho công việc, phần lớn tôi đều ở nhà. Tôi là người hướng nội nên rất ít khi đi ra ngoài. Ngoại trừ sân khấu, nhà là nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất.

Nghe nghệ sĩ Trường Giang nói số tiền chi cho dự án lần này hẳn LyLy phải mua được căn nhà ở quận 9?

LyLy: Đây đúng là dự án tôi đầu tư nhiều nhất từ trước đến giờ. Con số cụ thể tôi không tiện nói. Tôi nghĩ việc đầu tư cho một sản phẩm âm nhạc cũng như cách mình đưa vào đó những tâm huyết, tình cảm của mình vào âm nhạc để dành tặng cho khán giả. Tôi thấy điều đó là xứng đáng nên rất sẵn lòng để đầu tư.

Nhìn lại quá trình làm nhạc từ khi mới vào nghề, LyLy được xem là hit maker trong việc sáng tác nhiều ca khúc hot hit. Có ca khúc nào bạn cảm thấy tiếc nuối, ước rằng không giao bài đó cho ca sĩ khác mà nên để bản thân thể hiện không?

LyLy: Trước đây tôi tiếc lắm vì đó là những tâm huyết của tôi mà vì một số lý do nên không thể hát được. Sau này, tôi như được "giác ngộ" (cười). Tôi nghĩ cái gì cũng có duyên của nó. Nhiều khi bài hát của mình nhưng ca sĩ đó hát sẽ hợp hơn. Biết đâu tôi hát bài đó cũng không thành công như ca sĩ kia. Tôi nghĩ dù tôi hay ai hát đi chăng nữa thì bài hát được khán giả yêu thích và đón nhận cũng là sự thành công của tôi rồi nên giờ tôi rất thoải mái về vấn đề đó.

Sunny Lukas nghĩ thế nào về thị trường âm nhạc Việt Nam? Liệu sẽ có một ca khúc tiếng Việt do LyLy - Sunny Lukas kết hợp sắp tới chứ?

Sunny Lukas: Tôi không biết nhiều về thị trường âm nhạc Việt Nam nhưng tôi cảm thấy đây là thị trường rộng mở, biết đâu trong tương lai tôi sẽ ra một bài bằng tiếng Việt thì sao?

LyLy: Tôi nghĩ nếu bạn đến đây và có dự án nào đó, mọi người sẽ thích lắm.

Sunny Lukas: Thật sao? Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu dự án đó luôn? Golden Hour phần 2 hay Golden Minute chẳng hạn?

LyLy: Golden Date cũng được đó (cười).

LyLy đánh giá thế nào về tầm quan trọng của việc ca sĩ phải biết hát live?

LyLy: Đây là điều không thể phủ nhận được. Tôi khẳng định 100% rằng đã là ca sĩ thì phải hát live được. Về khả năng hát live, đương nhiên sẽ có người hát tốt, có người hát chưa tốt. Nhưng việc chưa hát live tốt cũng không hẳn là điều gì đó quá sai hoặc quá xấu. Chúng ta có thể trau dồi được nhưng quan trọng nhất là niềm đam mê cho nghề, cho những quyết định, dự án trong âm nhạc, không ngừng tôi luyện bản thân thì tôi tin thành công sẽ đến.

LyLy kể về quá trình tham gia The Next Stage và những kỷ niệm đặc biệt với Sunny Lukas và dàn sao Trung Quốc

Năm nay hẳn là năm đáng nhớ của LyLy khi bạn tham gia show thực tế ở Trung Quốc. Cơ duyên nào đưa LyLy đến với The Next Stage?

LyLy: The Next Stage đã gửi mail mời tôi từ hồi tháng 2, tháng 3 nhưng lúc đó tôi đang thực hiện E.P mới nên hơi phân vân, sợ không kham nổi. Nhưng cuối cùng nghĩ lại, tôi thấy đây là cơ hội để mình trải nghiệm nên quyết định tham gia.

LyLy hẳn đối mặt với nhiều khó khăn như rào cản ngôn ngữ, còn có tin bạn bị cô lập ở show. Điều này có đúng không?

LyLy: Tôi dành thời gian học tiếng Trung 1 tháng trước khi lên đường đi thi. Show này rất khác với những cuộc thi tôi đã từng tham gia, tôi đã gặp rất nhiều áp lực. Đầu tiên là phải một thân một mình sang nước bạn, hơi nhớ nhà. Thứ hai là đối thủ của tôi rất giỏi. Tôi cũng gặp rào cản ngôn ngữ vì đa số các bạn không nói tiếng Anh nhiều nên việc giao tiếp rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi phải khẳng định là ai ở The Next Stage cũng dễ thương hết.

Những lần không có máy quay, tôi thường dùng điện thoại để dịch và vẫn giao tiếp với mọi người được. Khi đang ghi hình, tôi buộc hạn chế dùng điện thoại, không thể nói chuyện với nhau nên khán giả ở Việt Nam nghĩ tôi bị cô lập nhưng không phải. Sau những buổi ghi hình, chúng tôi về nhà chung quậy với nhau rất vui.

Với tôi, quyết định đi thi The Next Stage lần này là điều rất đúng đắn vì tôi được trải nghiệm, gặp gỡ và học hỏi những người giỏi, có thể áp dụng kinh nghiệm cho công việc sau này.

Trong chương trình từng xuất hiện khoảnh khắc gần như không ai muốn chung đội với LyLy vì cho rằng hình tượng của bạn là "cô gái kẹo ngọt". Lúc đó, LyLy có chút nào chạnh lòng không?

LyLy: Lúc đó tôi có hơi buồn một tí nhưng tôi nghĩ đó là điều hợp lý. Mới có vòng đầu tiên thôi nên mọi người không hiểu gu âm nhạc của các thí sinh khác. Sự cạnh tranh trong cuộc thi rất cao, đặc biệt là các bạn thí sinh ở show này có một tinh thần rất mạnh mẽ, quyết chiến nên ai cũng có định hướng riêng của mình.

Ở tập đó, tôi được quyền chọn bạn chung cho đội mình nhưng tôi không biết chọn ai vì mới tập 2 thôi. Về việc tôi chọn một người có cùng tư duy âm nhạc, định hướng, vibe với mình rất khó. Tôi chỉ biết chọn An Kỳ là bạn cùng phòng với tôi thôi vì cả hai trước đó cũng tiếp xúc, nói chuyện với nhau rất nhiều ở phòng.

Lần đầu chạm mặt LyLy, ấn tượng đầu tiên của Sunny Lukas về cô gái này là gì? Ấn tượng ban đầu so với sau này có khác nhau không?

Sunny Lukas: Lần đầu gặp, ấn tượng đầu tiên của tôi về LyLy là một cô gái thanh lịch, xinh đẹp, ngọt ngào, duyên dáng nhưng có một chút nhút nhát. Tuy nhiên, có rất nhiều câu chuyện mà cô ấy cần giãi bày. Tôi cảm thấy LyLy rất yêu âm nhạc, một tình yêu âm nhạc thuần khiết, tự nhiên, đơn giản, thẳng thắn và tôi nghĩ khán giả sẽ thích điều này. Tôi cảm thấy cá tính của LyLy có phần giống như nhạc mà cô ấy sáng tác. Tôi rất vui khi làm bạn với cô ấy.

LyLy: Sunny là một người có tính cách ngược lại với tôi. Cậu ấy rất tăng động, lúc nào cũng tạo nên bầu không khí rất vui vẻ. Phải gọi là "Funny Lukas" (Lukas hài hước). Cậu ấy đáng yêu lắm!

Sunny Lukas: Sau The Next Stage, có vẻ LyLy đã học được nhiều thứ như kỹ năng trình diễn cũng như cách để thu hút khán giả nhiều hơn. Tôi cảm thấy hiện tại, chúng tôi đều trưởng thành, luôn bên cạnh tiếp tục giúp đỡ đối phương. Tôi nghĩ đây mới là điều quan trọng. Ngoài những thứ đó ra, tôi cảm thấy LyLy vẫn là LyLy. Tôi rất nể phục cô ấy.

Trong thời gian thi đấu, Sunny Lukas và LyLy có kỷ niệm nào đặc biệt với nhau?

Sunny Lukas: Không ngờ cô ấy đã tát vào mặt tôi mỗi khi tôi làm mặt hề… nhưng không đau, theo kiểu vui thôi (cười)

LyLy: Khi tập luyện, Sunny luôn làm những biểu cảm hài hước đó nên khi cậu ấy nghiêm túc đứng trên sân khấu trình diễn chính thức, tôi vô cùng bất ngờ.

Sunny Lukas: Khi tôi xem lại phần trình diễn của cả hai, tôi cũng cảm thấy sốc vì chính mình. Tôi nghĩ trong đầu: "Đó là ai vậy? Wow, đẹp trai vậy". Khi ra vẻ nghiêm túc, tôi thấy trông mình cũng ổn còn khi đùa, tôi trông xấu lắm.

LyLy: Và có một kỷ niệm nữa là khi ngân nốt cao trong bài Golden Hour, Sunny đã làm rất tốt.

Sunny Lukas: Ở hậu trường, tôi không ngân được đến nốt đó. Bản gốc lúc đầu định thể hiện không cao đến thế, nhưng sau đó chúng tôi quyết định thay đổi tông cao hơn. Đó là lý do chúng tôi phải tập luyện rất nhiều trước khi thi. Đến ngày biểu diễn, tôi không lo lắng điều gì nữa, cứ thể hiện thôi và không ngờ có thể làm được. Mọi nỗ lực đã được đền đáp. Tôi rất vui khi cả hai có những khoảnh khắc đáng nhớ như vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo, như một bộ phim vậy.

Gặp được rất nhiều sao Trung Quốc nổi tiếng ở The Next Stage, họ ngoài đời có giống như LyLy tưởng tượng?

LyLy: Tôi rất ngưỡng mộ năng lượng làm việc của chị Ella. Trong bất cứ hoàn cảnh hay thời điểm nào, nhiều khi ghi hình rất lâu, thậm chí tới sáng, chị ấy luôn là người kéo năng lượng, tâm trạng của mọi người lên.

Tôi đặc biệt ấn tượng anh Jay Park. Trên sân khấu mọi người có thể thấy anh ấy là một bad boy nhưng ở ngoài anh ấy rất đáng yêu, gần gũi. Anh Jay Park rất quý anh Sơn Tùng M-TP nên cũng hay hỏi tôi về anh Tùng. Tôi cũng ấn tượng với anh Jackson Wang - đạo diễn sân khấu chương trình. Khi làm việc, anh ấy rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, rất để tâm vào công việc của mình. Sân khấu The Next Stage có thể đẹp đều là chất xám của anh Jackson Wang.

LyLy từng gặp sự cố trang phục ở The Next Stage. Cảm xúc bạn lúc đó thế nào, có lo lắng sẽ không đạt điểm cao vì phần thi chưa được hoàn hảo 100%?

LyLy: Lúc đó buồn chứ vì tôi đã dành rất nhiều thời gian tập luyện. Áo khoác đó có một đường gài tạm phía sau, để giữa tiết mục bứt ra. Nhưng các anh hậu cần âm thanh không biết nên gắn mic lại và dán rất chặt vào áo nên lúc tôi gỡ ra dây bị mắc lại. Thế là cả tiết mục phải lết cả cái áo ngoài sân khấu. Lúc đó tôi rất áp lực, rất run nhưng tôi không thể nào làm khác đi được vì đang thi rồi, chỉ biết xử lý sự cố đó một cách tốt nhất có thể trên sân khấu. Thật ra chúng tôi có quyền kêu dừng lại để bắt đầu lại tiết mục vì đó là sơ suất của team hậu cần nhưng tôi vẫn chọn tiếp tục vì tôi biết bắt đầu lại thì cảm xúc không còn được nguyên vẹn như ban đầu. Chị Ella cũng như các vị giám khảo khác cũng đã dành lời khen cho cách xử lý của tôi. Đó là một bài học kinh nghiệm cho tôi trong công việc sau này.

LyLy có điều gì tiếc nuối vì chưa làm được ở The Next Stage 2023 không? Bạn đã hài lòng với vị trí top 13?

LyLy: Điều tôi tiếc nuối lớn nhất là chưa thể thể hiện hết những bài hát mình sáng tác ở The Next Stage, mặc dù tôi có chuẩn bị rồi và tôi cũng đã dịch sang tiếng Trung luôn rồi. Thế nhưng vì luật chơi quá khắc nghiệt, không cho tôi cơ hội để hát bài của mình. Chương trình này giống như game sinh tồn chứ không phải show âm nhạc bình thường. Việc lựa chọn bài hát nằm ở luật chơi, tôi không được quyết định nên đành phải chịu thôi.

Nếu được làm lại, có thể tôi sẽ làm tốt hơn và đương nhiên muốn đi sâu hơn nữa. Nhưng tôi nghĩ dù ở vị trí nào đi chăng nữa, cái tôi nhận về được sau khi tham gia chương trình đã nhiều hơn con số vị trí rồi. Tôi đã rất vui, hài lòng về điều đó rồi, đương nhiên nếu cao hơn thì vẫn vui hơn (cười).

Sunny Lukas: Khi tôi ở lại còn LyLy ra về tôi rất buồn. Chúng tôi đều ghét phải nói lời tạm biệt mà, nhưng cũng ổn thôi vì tôi biết rằng việc rời show cũng không phải là điều gì quá to tát cả. Tôi biết LyLy còn có một tương lai rộng mở, ở lại hay rời đi cũng chẳng mang ý nghĩa gì.

LyLy: Tôi, An Kỳ, Sunny Lukas và một số bạn cũng đã có hẹn sẽ cùng đi du lịch tại Thái Lan, cũng đang sắp xếp thời gian thế nào cho hợp lý. Có thể là tháng 11 này. Tôi rất mong đợi chuyến đi để giải tỏa áp lực trong suốt thời gian qua.

Sau khi LyLy tham gia The Next Stage, bạn cũng bị đặt lên bàn cân so sánh với Chi Pu. LyLy có lường trước được điều này không?

LyLy: Lúc nhận lời tham gia The Next Stage, tôi chưa biết chị Chi Pu tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Đến khi ghi hình, tôi mới biết thông tin đó và biết chắc chắn sẽ có sự so sánh. Nếu nói không lo lắng là nói dối nhưng tôi biết cả hai đã rất cố gắng, dành nhiều tâm huyết cho cuộc thi mình đang tham gia rồi. Tôi nghĩ mọi sự so sánh đều khập khiễng vì tính chất 2 cuộc thi khác nhau. Hình ảnh, định hướng, màu sắc âm nhạc cả hai cũng không giống nhau. Hy vọng khán giả sẽ nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực nhất.

LyLy - Sunny Lukas cùng nói về Anh Tú

Sau Golden Hour, "thuyền" LyLy - Sunny Lukas cũng xuất hiện. Trên MXH, Sunny còn có những clip "gây bão" khi bày tỏ "anh yêu em, bảo bối" với LyLy…

Sunny Lukas: Bạn biết đó, tôi là một người hay đùa, đôi khi tôi hơi ngốc nghếch một chút. "Anh yêu em bảo bối" là một trong những câu tiếng Việt mà tôi học được ngoài "cảm ơn", "xin chào". Đó là câu nói vui thôi, tôi yêu LyLy như một người bạn. Cô ấy rất tuyệt vời.

Trong thời gian LyLy thi ở Trung Quốc, Anh Tú đã ủng hộ LyLy như thế nào? Có bao giờ áp lực quá bạn phải gọi về cho "anh hàng xóm" tâm sự không?

LyLy: Anh Tú là một người tôi rất hay chia sẻ về những vấn đề của mình trong cuộc sống nên lúc thi The Next Stage cũng không ngoại lệ. Đã có những lúc áp lực quá, tôi phải gọi về cho Anh Tú tâm sự. Ngoài là hàng xóm, Anh Tú cũng là người anh trong nghề có nhiều kinh nghiệm có thể chỉ cho tôi rất nhiều bài học quý giá mà tôi rất trân trọng.

Sunny Lukas nhận xét thế nào về Anh Tú sau buổi chạm mặt ở họp báo ra mắt E.P của LyLy? Bạn có biết đấy là người yêu tin đồn của LyLy ở Việt Nam không?

Sunny Lukas: Anh Tú rất tốt, cực đẹp trai, nhìn cứ như là hoàng tử ấy. Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm bạn tốt. Quả thật tôi không biết Anh Tú là người yêu tin đồn của LyLy (cười). Tôi không biết nhiều về đời tư cá nhân của LyLy. Chúng tôi hầu như chỉ chia sẻ về sân khấu, âm nhạc, cuộc sống chung chung thôi.

Hôm trước gặp Anh Tú, chúng tôi chỉ nói về âm nhạc thôi và những câu đơn giản, đại loại như anh ấy hỏi tôi có thích Việt Nam không, tôi bảo có. Chỉ đơn giản thế thôi, cũng không có gì nhiều cả. Nhưng mà LyLy và Anh Tú có gì hả? (cười lớn)

LyLy: Chúng tôi chỉ là hàng xóm thôi.

Sunny Lukas: Hàng xóm thôi hả? Tôi cũng yêu hàng xóm nữa! (cười lớn)

Thời gian qua xuất hiện nhiều tin đồn trên MXH rằng LyLy và Anh Tú đang sống chung nhà. "Không có lửa thì làm sao có khói", LyLy có nghĩ thế không?

Tin chung nhà không phải mới có đâu. Trước đây tôi cũng đọc được rất nhiều rồi. Nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ tập trung chú ý đến âm nhạc của tôi hơn những vấn đề đó. Tôi sẽ không có những phản hồi gì về thông tin đó nữa mà chỉ tập trung vào công việc âm nhạc của mình để mọi người thấy rằng đây mới là chủ đề chính.

Anh Tú đang được đồn đoán là Voi Bản Đôn ở Ca Sĩ Mặt Nạ. LyLy thấy có giống không?

LyLy: Chắc chắn là sẽ có những sự tương đồng trong giọng hát thì mới có tin đồn đó. Tôi cũng là một fan của Voi Bản Đôn nhưng không thể nào đưa ra nhận định 100% được vì tôi cũng chỉ là khán giả mà thôi. Dù đó có là Anh Tú hay không, tôi nghĩ Voi Bản Đôn đã gây dấu ấn rất sâu sắc ở Ca Sĩ Mặt Nạ năm nay. Tôi nghĩ rồi cuối cùng tôi và mọi người cũng sẽ biết thôi, cho nên hãy cứ ủng hộ cho Voi cũng như các mascot của chương trình nhé!

Trong một talkshow vừa qua, Orange cũng đã có những chia sẻ đầy ẩn ý về việc bị một người bạn trong showbiz phản bội khó chấp nhận và LyLy là người được netizen réo gọi. Mối quan hệ giữa LyLy và Orange hiện tại thế nào, có xấu như nhiều người đồn đoán?

LyLy: Tôi và Orange đã trải qua những vấn đề cả hai phải cùng nhau giải quyết. Những ngày qua, tôi khá bận với dự án nên chỉ biết sự việc khi đọc những tin nhắn, bình luận. Có thể có những hiểu lầm, người ta không thể nào hiểu rõ được vấn đề nên nói với mình những lời như vậy.

Là một nghệ sĩ, lại còn là một người hướng nội, tôi rất cố gắng để sự nghiệp của mình không dính đến drama hay những vấn đề không liên quan đến âm nhạc. Ở buổi ra mắt E.P của tôi, Orange đã đến dự dù cô ấy cũng bận rộn với dự án cá nhân. Tôi thật sự rất cảm kích, trân trọng vì Orange đã dành thời gian đến dự. Thông qua đó, có lẽ mọi người cũng hiểu mối quan hệ cả hai hiện tại thế nào rồi, chắc tôi không cần giải thích thêm việc đó nữa. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ qua đi, tôi sẽ luôn chọn cách dùng âm nhạc để trả lời mọi thứ.

Cảm ơn những chia sẻ của LyLy và Sunny Lukas!