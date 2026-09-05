ĐỘC QUYỀN phỏng vấn dàn sao Hope: Vũ khí lớn nhất của con người chính là khát vọng sống

Chúng tôi đã có cơ hội ngồi lại trò chuyện cùng đạo diễn Na Hong Jin và dàn sao phim Hope để lắng nghe những tâm sự, chia sẻ đầy chân thật của họ trong quá trình thực hiện bộ phim.

Sau 10 năm kể từ siêu phẩm đình đám The Wailing, đạo diễn Na Hong Jin chính thức trở lại với Hope - dự án điện ảnh khoa học viễn tưởng sở hữu mức đầu tư đắt đỏ bậc nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Quy tụ dàn diễn viên thực lực hàng đầu gồm Hwang Jung Min, Jo In Sung (Zo In Sung) và Jung Ho Yeon (HOYEON), bộ phim không chỉ tạo nên cú bùng nổ về mặt thị giác mà còn chạm đến những góc khuất sâu thẫm trong bản năng con người.

Thử sức với đề tài quái vật ngoài hành tinh, Hope mượn góc nhìn vũ trụ để soi chiếu những hiện tượng, trạng thái vô lý đang diễn ra trong xã hội loài người. Đằng sau cuộc chiến sinh tồn khốc liệt là hành trình mỗi cá thể đi tìm và ôm ấp một "hi vọng" - dù mong mong nhưng chưa bao giờ dập tắt.

Trong buổi trò chuyện đặc biệt cùng chúng tôi trong quá trình quảng bá bộ phim, đạo diễn Na Hong Jin cùng dàn diễn viên chính đã có những chia sẻ thẳng thắn, chân thành về áp lực, quá trình hóa thân cũng như những thông điệp sâu sắc mà Hope muốn truyền tải đến khán giả.

Trò chuyện cùng dàn sao Hope

Sau thành công của The Wailing, Na Hong Jin mất tới một thập kỷ mới trở lại với một tác phẩm điện ảnh mới. Lần này, nam đạo diễn không tiếp tục khai thác những chất liệu kinh dị quen thuộc mà lựa chọn một câu chuyện khoa học viễn tưởng về quái vật ngoài hành tinh.

Chia sẻ về lý do lựa chọn đề tài này, Na Hong Jin cho biết ông muốn thông qua một câu chuyện tưởng chừng phi lý để nói về những hiện tượng, trạng thái vô lý vẫn đang diễn ra trong thế giới con người. Đặc biệt, đạo diễn muốn thử thay đổi góc nhìn khi quan sát con người từ một vị trí hoàn toàn khác - góc nhìn của vũ trụ.

Ngay cả tên phim Hope cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. "Mỗi nhân vật trong câu chuyện này đều mang trong mình một hy vọng", ông nói. Theo Na Hong Jin, những hy vọng ấy không phải lúc nào cũng trở thành hiện thực, khiến con người tiếp tục ôm giữ chúng và bước tiếp. Đây cũng là chìa khóa để tiếp cận Hope, rằng đằng sau câu chuyện về sự xuất hiện của một thực thể ngoài hành tinh không chỉ là cuộc chiến sinh tồn mà còn là câu chuyện về những con người đang cố bám víu vào hy vọng trong một hoàn cảnh gần như không thể kiểm soát.

Trong Hope, Jo In Sung đảm nhận vai Sung Ki - một thợ săn phải đối mặt với tình huống nguy hiểm và những mối đe dọa chưa từng biết tới.

Với một nhân vật có nhiều phân cảnh hành động, nam diễn viên cho biết anh đã phải vận dụng những kinh nghiệm từng có để hoàn thành các cảnh quay. Tuy nhiên, điều Jo In Sung quan tâm nhất lại không nằm ở việc nhân vật có thể chiến đấu mạnh đến đâu. Theo anh, điều quan trọng hơn là phải truyền tải được nỗi sợ hãi và bản năng sinh tồn của Sung Ki.

"Tôi thấy điều quan trọng nhất là phải cho khán giả thấy được nỗi lo sợ của nhân vật, bản năng sinh tồn, muốn giành giật sự sống của nhân vật Sung Ki", nam diễn viên cho hay.

Đây cũng là một cách tiếp cận khá khác với hình ảnh nam chính phim lãng mạn thường thấy trên màn ảnh. Thay vì biến nhân vật thành một người hùng bất khả chiến bại, Jo In Sung muốn Sung Ki hiện lên như một con người thực sự - biết sợ, muốn sống và phản ứng theo bản năng trước một mối đe dọa vượt quá khả năng hiểu biết của mình.

Trong khi Jo In Sung phải đối diện với những cảnh hành động, Hwang Jung Min lại hóa thân thành Bum Seok – một cảnh sát có tính cách khá rụt rè, lúng túng. Điểm thú vị nằm ở chỗ, Bum Seok không phải kiểu cảnh sát luôn chủ động đối đầu với nguy hiểm. Nhân vật cũng sợ hãi trước sự xuất hiện của thực thể bí ẩn và chính sự sợ hãi ấy lại trở thành cầu nối với khán giả.

Hwang Jung Min cho rằng góc nhìn của Bum Seok gần như chính là góc nhìn của người xem: cùng hoang mang, cùng sợ hãi và cùng muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nói: “Điều mà tôi mong muốn chính là cảm xúc và quan điểm của tôi phải đồng nhất với khán giả, khiến khán giả dễ dàng tiếp cận với bộ phim này”.

Trong Hope, Bum Seok còn phải bảo vệ một ngôi làng có rất nhiều người cao tuổi, bởi những người trẻ đã rời quê lên thành phố làm việc. Khi được hỏi đâu là “vũ khí mạnh nhất” của bản thân ngoài đời, nam diễn viên không chọn một kỹ năng đặc biệt nào mà đưa ra câu trả lời khá bất ngờ: khát vọng được sống.

Với Hwang Jung Min, đó cũng chính là thứ giúp những nhân vật trong Hope chống chọi với hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Bóng hồng duy nhất trong dàn cast chính là Jung Ho Yeon - mỹ nhân quen mặt với vai diễn trong siêu phẩm toàn cầu Squid Game. Sau cú hích đó, Ho Yeon bước vào một thử thách lớn hơn với Hope. Đây là dự án có quy mô đầu tư đặc biệt lớn, đồng thời đưa cô đứng chung khung hình với những diễn viên hàng đầu như Hwang Jung Min và Jo In Sung dưới sự chỉ đạo của đạo diễn thiên tài Na Hong Jin.

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân từng cảm thấy khá lo lắng và áp lực khi tham gia dự án: "Tôi mang trong mình một sự lo lắng cũng như gánh nặng khá lớn là làm sao để hoàn thành tốt vai trò của mình".

Tuy nhiên, những lo lắng ấy dần được tháo gỡ nhờ sự hỗ trợ của các tiền bối trên phim trường. Jung Ho Yeon cho biết cô nhận được nhiều sự quan tâm, hỏi han trong quá trình quay và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm về diễn xuất.

Đặc biệt, khi nói về điểm tương đồng giữa bản thân và nhân vật Sung Ae, Jung Ho Yeon tiết lộ chính Na Hong Jin là người nhận ra điều này đầu tiên. Đạo diễn cho rằng cô và nhân vật đều có nét dễ thương, đáng yêu và tốt bụng, mang đến cảm giác thiện lành ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Trong quá trình nhập tâm vào vai diễn, vì lời nhận xét đó mà tôi cũng cảm nhận mình là người như vậy thật mặc dù tự nói ra điều này có hơi ngại", người đẹp ngượng ngùng bày tỏ,

Nghe vậy, Jo In Sung cũng góp lời nhận xét về người bạn diễn trẻ. Theo nam diễn viên, Jung Ho Yeon đúng là sở hữu vẻ ngoài đáng yêu nhưng phía sau diện mạo ấy lại là một nguồn năng lượng sinh tồn rất mạnh mẽ. “Mọi người có thể nhìn thấy ý chí rất lớn từ Ho Yeon. Tôi công nhận điều này, giống với suy nghĩ của đạo diễn Na Hong Jin”, nam tài tử tiếp lời.

Sẵn đây, phải bày tỏ với Jo In Sung rằng ở Việt Nam, có rất nhiều khán giả coi anh là thanh xuân của mình với những thước phim tuyệt đẹp như Gió Mùa Đông Năm Ấy, Chỉ Có Thể Là Yêu. Ngày càng trưởng thành và chuyển mình qua những vai diễn gai góc hơn, chúng tôi hỏi anh rằng sau này anh có muốn trở lại với tác phẩm lãng mạn nữa hay không. Câu trả lời của nam diễn viên chính là tình yêu là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Anh cho biết có thể trong tương lai, dù có tuổi hơn, anh vẫn sẽ thử sức với những dự án tình cảm.

Jo In Sung còn đùa rằng: “Có lẽ, tôi cũng phải cố gắng đáng yêu như Ho Yeon thì mới có thể tham dự các dự án phim tình cảm lãng mạn về sau được”. Đây là câu nói vừa hài hước vừa khiến khán giả nhớ lại hình ảnh Jo In Sung trong những vai diễn lãng mạn từng làm nên sức hút của anh. Sau một thời gian thử sức với các màu sắc khác nhau, khả năng Jo In Sung trở lại với một chuyện tình trên màn ảnh chắc chắn vẫn là điều khiến người hâm mộ tò mò, mong chờ.

Buổi trò chuyện khép lại với những chia sẻ đầy tâm huyết về Hope. Không chỉ gây ấn tượng bằng quy mô sản xuất kỷ lục, tác phẩm còn khẳng định nét độc đáo riêng khi mượn lớp áo viễn tưởng để bóc tách sự sợ hãi, bản năng sinh tồn và khát vọng sống của con người. Sự kết hợp giữa tư duy điện ảnh góc cạnh của đạo diễn Na Hong Jin cùng trải nghiệm nhập vai sâu sắc của Hwang Jung Min, Jo In Sung và Jung Ho Yeon đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt cho bom tấn này. Qua cách họ nỗ lực đào sâu vào từng vai diễn, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng và chờ đón sự bùng nổ, tỏa sáng nhiều hơn nữa của dàn sao đầy tài năng trong những dự án đỉnh cao tiếp theo.