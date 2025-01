Độc lạ món gỏi Phát tài ngày Tết, càng lộn xộn vương vãi càng may mắn

CNN Travel thừa nhận rằng "cuộc chiến" giành gỏi Phát tài là một cảnh tượng bất thường, vì ngay khi khăn trải bàn được trải ra, thực khách đã đứng quanh bàn với đôi đũa nắm chặt trong tay.

Khi từng nguyên liệu được cho vào đĩa, những lời cầu may sẽ được đọc lên, đầu tiên là rau, sau đó là những lát cá hồi, tiếp theo là nước sốt và cuối cùng là đồ trang trí như các hạt lạc hoặc vừng. Sau đó, mọi người cùng nhau dùng đũa sạch xới gỏi và tung các nguyên liệu lên cao hơn trong khi hét to những cụm từ may mắn năm mới. Đặc biệt, người ta tin rằng khi món ăn càng lộn xộn , vương vãi ra bên ngoài bao nhiêu thì may mắn, hạnh phúc càng đến nhiều với người được thưởng thức bấy nhiêu.

Khi món gỏi Phát tài càng lộn xộn, vương vãi ra bên ngoài bao nhiêu thì may mắn, hạnh phúc càng đến nhiều với người được thưởng thức bấy nhiêu. Ảnh: Getty

Paul Liew - chủ sở hữu thế hệ thứ ba của Keng Eng Kee Seafood (KEK), một quán ăn bình dân được Michelin Guide giới thiệu tại Singapore, phục vụ nhiều món ăn Trung Hoa ngon theo phong cách gia đình - cho biết: "Một số cụm từ may mắn phổ biến nhất được hô khi ăn gỏi Phát tài bao gồm Huat ah! (có nghĩa là thịnh vượng), Xin nian kuai le ! ( Năm mới vui vẻ ) và Da ji da li! ( may mắn và thịnh vượng)".

Theo Michelin Guide , gỏi Phát tài là món ăn đặc trưng ngày Tết của người Singapore với tổng cộng 27 nguyên liệu. Đặc biệt, mỗi một nguyên liệu trong món gỏi này đều có ý nghĩa đem lại may mắn và phú quý.

Điển hình như cá hồi tượng trưng cho sự xa hoa , giàu có; bưởi đại diện cho sự tròn đầy, phú quý; hạt tiêu - tài lộc ngày càng dồi dào; dầu ăn - tiền vào như nước; cà rốt - ý nghĩa của vận đỏ; củ cải xanh - tượng trưng cho may mắn về sức khỏe, trường thọ…

Ngoài ra, gia vị của món gỏi đặc biệt cũng mang những ý nghĩa may mắn như lạc giã - tượng trưng cho vàng và bạc; hạt vừng - công việc phát triển; nước sốt mận - tình yêu trong gia đình ngày càng ngọt ngào,...

Gỏi Phát tài là món ăn đặc trưng ngày Tết của người Singapore với tổng cộng 27 nguyên liệu, với những ý nghĩa may mắn riêng.

Ngày nay, người Singapore (đặc biệt là giới kinh doanh và thương nhân) rất yêu thích và thưởng thức món ăn này trong 15 ngày Tết, đặc biệt là ngày thứ 7 của tháng Giêng, hay còn gọi là ngày Renri có nghĩa là “ngày sinh nhật của tất cả mọi người”.

CNN Travel cho biết, gỏi Phát tài bắt nguồn từ truyền thống văn hóa của người Trung Quốc, nhưng hiện nay chỉ còn có ở Singapore hay Malaysia vào mỗi dịp năm hết, Tết đến.

Riêng món gỏi Phát tài ở Singapore ra đời từ những năm 1960, bởi 4 đầu bếp nổi tiếng của Trung Quốc hay còn gọi là "Tứ đại thiên vương" thời đó, bao gồm Sin Leong, Hooi Kok Wai, Tham Yui Kai và Lau Yoke Pui.

Người ta nói rằng 4 đầu bếp đã quyết định thêm bảy loại rau thái nhỏ đầy màu sắc cũng như nước sốt mận chua ngọt và quýt vào những lát cá sống - một món ngon truyền thống được mang từ Trung Quốc sang Singapore cùng với những người di cư - để tạo ra món ăn phát tài được biết đến và yêu thích ngày nay.

Tại Malaysia, nhiều người cho rằng món ăn này được các đầu bếp phát minh ra, lấy cảm hứng từ món mì cá truyền thống, tại một nhà hàng tên là Loke Ching Kee ở thành phố Seremban vào những năm 1940.

Theo CNN Travel