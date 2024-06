Độc lạ kiểu leo thang vượt núi ngắm cảnh đẹp nhất Na Uy

Một chiếc thang dây dài 40 m, được gọi là thang “Stigull” vừa mở cửa cho du khách vào ngày 31/5. Đây là công trình đầu tiên thuộc loại này ở Na Uy.

Chiếc thang dây nằm lơ lửng ở độ cao 790 m so với mặt đất, thuộc ngôi làng nhỏ Loen, phía Tây Bắc Na Uy, với 120 bậc thang, độ dốc 45 độ. Đây là một chiếc thang dây kéo dài lên đỉnh núi Hoven đạt tiêu chuẩn quốc tế, Per Helge Bø - giám đốc điều hành dự án - cho biết.

Helge Bø nhấn mạnh về độ an toàn: “Tất cả hoạt động leo núi ở Via Ferrata Loen, bao gồm cả leo thang dây, đều diễn ra khi bạn được buộc chặt vào một sợi dây an toàn.”

Chiếc thang dây là một phần của địa điểm đi bộ đường dài Via Ferrata Loen. Chỉ những người leo núi đã leo lên một phần tuyến đường hướng tới đỉnh núi Hoven mới có thể tiếp cận được chiếc thang dây này. Cụ thể, bạn sẽ bắt đầu hành trình độc đáo trên thang này ở độ cao 790 m.

Du khách bắt đầu leo lên thang dây từ một địa điểm khá cao. Ảnh: Via Ferrata Loen.

Mặc dù chiếc thang trông có vẻ đáng sợ nhưng Helge Bø nói rằng nó phù hợp với bất kỳ ai có thể lực khá. Bản thân việc leo lên bậc thang không khó, nhưng cảm giác bước đi trên không và tự mình cảm nhận được cảnh quan tươi đẹp cũng như không khí trong lành nơi đây là vô cùng độc đáo.

Trải nghiệm 'bước chân trên trời' dành cho du khách không sợ độ cao. Ảnh: Via Ferrata Loen

Helge Bø cho biết: “Nếu dám nhìn xung quanh, du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh vịnh hẹp ngoạn mục với vịnh hẹp lấp lánh và những đỉnh núi hùng vĩ, với vách đá khổng lồ và hẻm núi hẹp ngay bên cạnh bạn”.

Khi lên đến đỉnh núi Hoven du khách có thể thưởng thức đồ ăn tại nhà hàng và cáp treo sẽ đưa du khách trở lại mặt đất cấp trong 5 phút.

Via Ferrata Loen là tuyến đường leo núi ngoạn mục được thiết kế dành cho những ai có thể lực vừa phải. Du khách có thể tùy chọn tham gia Via Ferrata Loen có hoặc không có hướng dẫn viên, tùy thuộc vào mức độ kinh nghiệm của họ.

Khung cảnh thơ mộng mà du khách có thể nhìn thấy từ trên thang. Ảnh: Via Ferrata Loen.

Giá leo núi có hướng dẫn viên bắt đầu từ 1.695 Krone Na Uy (khoảng 160 USD) cho người lớn. Trẻ em trên 12 tuổi cũng được chào đón tham gia các chuyến tham quan có hướng dẫn viên với giá 1.535 Krone Na Uy (khoảng 145 USD).

Dự kiến chiếc thang này sẽ trở thành một điểm thu hút lượng lớn khách du lịch vào mùa hè năm nay ở khu vực Nordjord.

Theo CNN, Mirror