Độc lạ Kbiz: Nữ diễn viên sở hữu dàn người yêu cũ cực phẩm nhưng quyết định "giật chồng người", nguyện sống với danh tiểu tam

Khi Kim Min Hee 34 tuổi, cô có trong tay nhiều thứ khiến mọi người phải khao khát và ghen tị. Đó là 2 chiếc cúp Ảnh hậu vào các năm 2008 - 2013 của Baeksang Arts Awards. Đó là bộ sưu tập người yêu cũ là những mỹ nam hàng đầu showbiz Hàn. Là ngôi sao phòng vé, là hình mẫu người mẫu đá chéo sân thành công nhất nhì làng giải trí Hàn.

Và ở tuổi 34, Kim Min Hee quyết định "đạp đổ" sự nghiệp của mình để trở thành "tiểu tam" với màn giật chồng nhân danh tình yêu. Khi Kim Min Hee 41 tuổi, cô vẫn nguyện sống cuộc đời của "kẻ thứ 3", thản nhiên trước những lời mắng chửi. Người thì ghét bỏ Kim Min Hee, người thì tiếc nuối cho 1 người nghệ sĩ tài năng thì tròn đầy mà nhân cách lại thiếu hụt.

Bộ sưu tập người yêu cũ toàn ngôi sao đình đám

Kim Min Hee chẳng phải là ngôi sao vừa sinh ra đã có số nổi tiếng. Thậm chí, cô còn nhận phải vô số lời chê bai vì khả năng diễn xuất tệ hại, khuôn mặt khô cứng không cảm xúc ngày đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Nhưng cái Kim Min Hee có đó chính là sự nỗ lực, kiên trì, chấp nhận làm mầm cây ngày qua ngày nỗ lực vươn lên.

Gần 20 năm nỗ lực kiên trì, Kim Min Hee đi lên từ những vai diễn nhỏ nhất trở thành Ảnh hậu của Hàn Quốc. Một hành trình chẳng hề dễ dàng nhưng có vẻ như chính người trong cuộc lại không cảm thấy trân quý mà gìn giữ.

Kim Min Hee không sở hữu vẻ đẹp tiểu thư đài các của Kim Tae Hee, không ngọt ngào như Song Hye Kyo, không sang chảnh của Jun Ji Hyun nhưng lại mang trong mình 1 sức hút đặc biệt. Sự ma mị, hấp dẫn cũng như cá tính của Kim Min Hee khiến nhiều người đàn ông phải gục ngã.

Kim Min Hee và tình cũ Lee Jung Jae

Nếu kể tên danh sách "bộ sưu tập" người yêu cũ của Kim Min Hee chắc hẳn nhiều người phải thầm ghen tị. Điều đáng nói, người nào cũng yêu thương và chiều chuộng Kim Min Hee như bà hoàng.

Kim Min Hee từng công khai hẹn hò cùng nam diễn viên đình đám Lee Jung Jae vào năm 2003. Khi ấy Kim Min Hee chỉ là cô người mẫu vô danh còn Lee Jung Jae đã trở thành nam diễn viên nổi tiếng. Sau nhiều năm bên nhau, cả hai chia tay trong sự tiếc nuối của mọi người.

Kim Min Hee bên bạn trai cũ Lee Soo Hyuk

Năm 2008, lại thêm 1 mỹ nam xuất hiện trong danh sách bạn trai của Kim Min Hee - người mẫu điển trai Lee Soo Hyuk. Kim Min Hee và Lee Soo Hyuk từng được giới trẻ Hàn Quốc vô cùng yêu thích vì sở hữu phong cách lạ và rất thời thượng. Sau 2 năm bên nhau, Kim Min Hee và Lee Soo Hyuk chính thức chia tay vào tháng 11/2010.

Kim Min Hee và Jo In Sung từng bên nhau 1 năm

Tháng 3/2013, Kim Min Hee và Jo In Sung công khai hẹn hò sau khi bị trang tin Dispatch tung ảnh. Tuy nhiên, sau 1 năm bên nhau, cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Dù các cuộc tình của Kim Min Hee đều không bên nhau dài lâu như cũng đủ khiến mọi người ghen tị vì bộ sưu tập danh sách người yêu cực phẩm.

Nhân danh tình yêu đích thực để "giật chồng người"

Năm 2016, khi bộ phim điện ảnh tâm lý Người hầu gái do Kim Min Hee đóng cùng Kim Tae Ri đang càn quét các rạp chiếu phim thì tin đồn tình cảm của nàng Ảnh hậu và 1 vị đạo diễn nổi tiếng bất ngờ xôn xao dư luận.

Tại LHP Berlin lần thứ 67 vào đầu năm 2017, Kim Min Hee thừa nhận chuyện tình với đạo diễn Hong Sang Soo khi cả hai xuất hiện để quảng bá cho bộ phim On the Beach at Night Alone. Cô công khai nói lời yêu với Hong Sang Soo khi giành được giải Gấu bạc cho hạng mục “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” bất chấp việc ông đã có vợ con.

Theo tiết lộ, Kim Min Hee và Hong Sang Soo gặp nhau khi cô đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh Right Now, Wrong Then vào năm 2015. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm dù Hong Sang Soo đã có vợ và con gái đang học đại học.

Một số nguồn tin cho hay Kim Min Hee là người chủ động quyến rũ Hong Sang Soo khiến vị đạo diễn này sẵn sàng vứt bỏ cuộc hôn nhân 30 năm của mình. Sau khi rơi vào lưới tình với Kim Min Hee, Hong Sang Soo đã rời khỏi nhà để sống chung với tình nhân trẻ tuổi và không hề liên lạc với vợ con.

Nhân danh tình yêu, Kim Min Hee đã đạp vỡ mọi luân thường đạo lý. Thậm chí, cả hai cùng nhau sang Mỹ để tổ chức đám cưới, bất chấp việc cuộc hôn nhân này không nhận được sự đồng thuận từ phía gia đình. Vì Kim Min Hee, Hong Sang Soo đệ đơn ly hôn người vợ từng bên cạnh mình những ngày nghèo khó.

Cũng vì tình yêu của mình, Kim Min Hee và người tình già phải "trốn chui trốn lủi", không thể trở về Hàn Quốc vì sức nặng dư luận.

Sau nhiều năm, Kim Min Hee và Hong Sang Soo có thể vẫn là "con cưng" ở các liên hoan phim quốc tế nhưng vẫn mãi là hai kẻ ngoại tình đáng trách của làng giải trí Hàn.