Doanh số đáng thất vọng của iPhone 14 Plus có thể khiến Apple phải thay đổi và giảm giá iPhone 15 Plus

Các mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus có doanh số không tốt như những gì Apple đã kỳ vọng, đặc biệt là phiên bản iPhone 14 Plus mới. Theo báo cáo từ các chuỗi cung ứng, Apple đã phải chuyển hướng nguồn lực sản xuất sang các phiên bản iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Bên cạnh đó, một kế hoạch mới có thể sẽ được đưa ra để đảm bảo doanh số của các mẫu iPhone 15 tốt hơn.

Apple đã không còn áp dụng chiến lược quen thuộc của mình, đó là trang bị chip xử lý mới nhất cho toàn bộ dòng iPhone mới ra mắt. Kết quả là iPhone 14 6,1 inch và iPhone 14 Plus 6,7 inch vẫn chỉ được trang bị con chip xử lý cũ giống như iPhone 13. Vì vậy không có gì là lạ khi không có nhiều người tiêu dùng lựa chọn iPhone 14 và 14 Plus, đặc biệt là với mức giá tương tự năm ngoái.

Do đó, Apple đang lên kế hoạch thực hiện một số thay đổi để giúp cải thiện doanh số của các mẫu iPhone 15 không phải Pro trong năm tới.

Điều đầu tiên, Apple đang xem xét việc giảm bớt những khác biệt giữa phiên bản thường và phiên bản Pro. Báo cáo của PhoneArena cho biết rằng iPhone 15 và iPhone 15 Plus cũng sẽ có thiết kế Dynamic Island. Ngoài ra, iPhone 15 và 15 Plus sẽ được trang bị camera chính 48MP giống như iPhone 14 Pro.

Thứ hai, Apple có thể sẽ điều chỉnh giá bán của phiên bản iPhone 15 Plus. Nguồn tin rò rỉ tiết lộ rằng iPhone 15 Plus sẽ có giá khởi điểm từ 899 USD, còn iPhone 15 Pro sẽ có giá khởi điểm từ 999 USD.

Cuối cùng, Apple sẽ tạo ra sự khác biệt lớn hơn giữa hai phiên bản iPhone 15 Pro và 15 Pro Max. Theo đó, iPhone 15 Pro Max sẽ trở nên cao cấp hơn hẳn với khung bằng titan và camera ống kính tiềm vọng mới. Giá bán của phiên bản iPhone 15 Pro Max cũng sẽ cao hơn so với người tiền nhiệm của mình.

Như vậy, iPhone 15 và 15 Plus sẽ được nâng cấp nhiều hơn, có ít sự khác biệt hơn so với phiên bản Pro. Tuy nhiên, phiên bản iPhone 15 Pro Max cao cấp nhất sẽ lại có nhiều khác biệt hơn hẳn so với phiên bản 15 Pro. Đây có thể là một chiến lược hoàn toàn mới của Apple, nhưng lại có phần nào khá giống với của Samsung.

