Đoàn Văn Hậu nhắn tin cho mẹ Doãn Hải My, bày tỏ lý do không cùng vợ đi thử chiếc váy cưới đẹp nhất

Đám cưới của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và cô dâu Doãn Hải My đã trôi qua được mấy ngày nhưng dư âm của nó vẫn khiến người hâm mộ quan tâm. Mới đây, một nhiếp ảnh gia đã tiết lộ sự mong đợi và tấm lòng của Văn Hậu dành cho Hải My trong ngày cưới. Cụ thể, khi Doãn Hải My chọn được chiếc váy cưới ưng ý nhất mà cô muốn diện ở lễ cưới chính tại Hà Nội, Văn Hậu thay vì cùng vợ đi thử váy, anh đã vắng mặt.

Văn Hậu nhắn tin cho mẹ của Hải My bày tỏ lý do: "Nếu là một bất ngờ, con sẽ để thành bất ngờ lớn luôn". Văn Hậu đã đi về nhà tại Mỹ Đình chứ không nán lại xem vợ thử váy. Anh quyết định để đêm cưới thành lần đầu tiên thật sự được nhìn thấy My mặc chiếc váy mà cô thích nhất.

Đoàn Văn Hậu xúc động trong khoảnh khắc thấy Doãn Hải My diện bộ váy cưới đẹp nhất vào lễ đường

Bởi vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy Doãn Hải My khoác tay bố bước vào lễ đường thiêng liêng trong bộ váy cưới cổ điển, e ấp, Văn Hậu không khỏi xúc động. Trên sân khấu, trước hàng trăm khách mời, hậu vệ sinh năm 1999 còn rơi nước mắt vì hạnh phúc khi sánh vai cùng cô dâu xinh đẹp Hải My. Điều này càng thể hiện sự trân trọng và yêu thương và Văn Hậu dành cho người vợ của mình.

Chiếc váy công chúa mà Doãn Hải My lựa chọn cho phần lễ chính ở tiệc cưới tối 26/11 mang phong cách cổ điển và lãng mạn lấy cảm hứng từ hoa linh lan - loài hoa của sự chung thủy, hạnh phúc. Thiết kế ren cổ cao kết hợp hoa ren đội đầu tinh xảo còn đem tới nét thanh cao, đài các cho cô dâu vốn đã có gương mặt thanh thuần, xinh đẹp.

Văn Hậu được bố Hải My gửi gắm con gái

Cặp đôi trao cho nhau nhẫn cưới ước định trăm năm