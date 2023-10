Đoàn Văn Hậu kết hôn tiểu thư Hà Nội, người có kinh nghiệm cưới Á hậu “thả” 1 câu nghìn người bấm like

Mới đây, cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi khoe giấy đăng ký kết hôn vào đúng ngày 20/10. Cả hai diện trang phục giản dị, nam cầu thủ nở nụ cười tươi rói vì "lấy được vợ". Cùng khoe khoảnh khắc đặc biệt, cặp đôi nhận nhiều lời khen về sự xứng đôi, đều là trai tài gái sắc.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hạnh phúc khoe giấy đăng ký kết hôn

Phía dưới bức ảnh, nhiều bạn bè thân thiết, đồng nghiệp của Văn Hậu và Hải My để lại bình luận chúc mừng cho dấu mốc mới của đôi trẻ. Đặc biệt phải kể đến câu nói của Bình An - ông xã Á hậu Phương Nga đã chiếm trọn sự chú ý của netizen với 1000 like sau thời gian ngắn. Theo đó, nam diễn viên chỉ "thả nhẹ" một câu nhưng lại hóm hỉnh chứa đầy ẩn ý khiến ai nấy đều bật cười: "Năm ngoái anh cũng cười tươi lắm".



Dù không giải thích gì thêm khi được mọi người "quây" vào hỏi, song ai cũng ngầm hiểu bởi đây cũng là cách đùa vui thường thấy của cánh mày râu. Bên cạnh đó, nhiều người còn tìm lại hình ảnh thời đăng ký kết hôn với Á hậu Phương Nga của Bình An và hóm hỉnh trêu ngược lại: "Năm ngoái anh cười tươi thật, năm nay chắc là… tươi hơn".

Bình An và Á hậu Phương Nga có khoảnh khắc tương tự vào tháng 9 năm ngoái, nam diễn viên viết ngắn gọn: "Được lên phường"

Vốn là người đi trước khi đã yêu và cưới người đẹp, Bình An thường xuất hiện để cho lời khuyên tới những anh em "cùng cảnh ngộ". Trước đó, câu nói an ủi của anh dành cho bạn trai Hoa hậu Ý Nhi cũng được dân tình chú ý và dành nhiều lời khen ngợi: "Tôi hiểu rất rõ cảm giác của bạn ngay lúc này, tôi cũng đã suy nghĩ lung tung rất nhiều nhưng sau đó... Tôi mong hai bạn sẽ làm được".

Bình An và Văn Hậu cũng được người hâm mộ nhận xét cả hai có nhiều điểm chung như đều sở hữu ngoại hình điển trai, hút mắt và cùng phải lòng những nàng hậu khi Phương Nga là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018, còn Doãn Hải My nằm trong top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cả hai cặp đôi đều được khán giả yêu thích bởi tính cách vui vẻ, thân thiện và đặc biệt ngưỡng mộ chuyện tình yêu hạnh phúc, ngọt ngào.

Cả hai cặp đôi có nhiều điểm chung, đều được người hâm mộ yêu thích