Đoàn Văn Hậu đưa Doãn Hải My đến ủng hộ mini-show của Hoà Minzy, nhiệt tình đòi lên sân khấu song ca luôn

Mới đây, nữ ca sĩ Hoà Minzy đã tổ chức một mini-show tại Hà Nội. Hội tuyển thủ và nàng WAG Việt cũng đã có mặt thể hiện sự ủng hộ với giọng ca quê Bắc Ninh. Trong đó có vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Cả hai đi cùng hội bạn thân thiết như nữ diễn viên Bảo Hân, Tố Uyên - vợ trung vệ Thành Chung,...

Doãn Hải My đã chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc Văn Hậu phấn khích khi nghe Hoà Minzy hát giai điệu Yêu Lại Từ Đầu và tiết lộ anh chàng muốn được lên sân khấu song ca cùng người chị thân thiết. Trong video, Văn Hậu vừa cười tươi tắn, phiêu theo nhạc, vừa tự tin cất giọng hát theo Hoà Minzy.

Đoàn Văn Hậu cười tươi hát theo Hoà Minzy

Với người hâm mộ thể thao Việt Nam, Hoà Minzy vốn là gương mặt thân quen. Giọng ca Thị Mầu từng nổi đình đám với mối tình ồn ào cùng tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Dù không còn là WAG Việt, Hoà Minzy vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết và rộng khắp trong giới cầu thủ.

Cô có tình bạn 10 năm cùng tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, cả hai có những màn tương tác thân mật khiến dân mạng thi nhau "đẩy thuyền". Hoà Minzy cũng thường xuyên dự lễ thành hôn của các tuyển thủ nổi tiếng và góp giọng hát mừng cưới, có thể kể đến đám cưới của Hồ Tấn Tài, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng,... Không chỉ thân với các cầu thủ, Hoà Minzy cũng góp mặt trong hội chị em xinh đẹp cùng dàn WAG Việt.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mới đây đã đăng kí kết hôn. Khi Văn Hậu cầu hôn Hải My, Hoà Minzy hứa sẽ ra nhạc để chúc mừng đám cưới hai người em thân thiết. Khi cùng dự đám cưới, Hoà Minzy đã gây chú ý với khoảnh khắc một mình cô đơn nhìn về phía Văn Hậu đang nắm tay Hải My.

Hoà Minzy tổ chức mini-show ở Hà Nội mới đây