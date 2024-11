Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My lộ khoảnh khắc nhảy nhót trong rạp phim, dáng vẻ khác hẳn lúc ở nhà chăm con

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền video cặp vợ chồng hot nhất làng bóng đá - Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng bạn bè nhảy đu trend trong rạp chiếu phim thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong video, nhóm bạn cùng nhau thực hiện vũ đạo cực viral của ca khúc APT nổi đình đám do thành viên Rose của BLACKPINK thể hiện.

Ở cùng những người bạn thân thiết, Văn Hậu và Hải My không màng hình tượng mà cùng "bung lụa", thể hiện cá tính qua những vũ đạo vui nhộn rồi cùng cười thả phanh. Doãn Hải My diện váy trắng tinh khôi khoe chân dài nuột nà, nhan sắc và vóc dáng mẹ bỉm một con gây thương nhớ. Trong khi đó, Văn Hậu lại gây cười với điệu nhảy riêng, có phần lạc quả nhưng vẫn đủ hài hước theo phong cách tự do, thoải mái.

Văn Hậu - Hải My cùng bạn bè nhảy nhót ở rạp phim

Hình ảnh này của Văn Hậu và Hải My có phần khác so với những lần xuất hiện trước công chúng. Văn Hậu không còn mang dáng vẻ chàng cầu thủ nghiêm nghị, ra sân thi đấu là lăn xả hết mình. Ở đây, anh chàng vui vẻ nói cười, thể hiện khả năng vũ đạo và bắt trend như bao bạn trẻ khác.

Còn Doãn Hải My, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn xinh đẹp, cuốn hút, tuy nhiên dáng vẻ lại khác hẳn lúc nàng WAG ở nhà chăm con. Ở nhà, Hải My ăn vận giản dị, gần gũi, không ngại khoe mặt mộc khi ôm bé Lúa trong lòng, thể hiện đúng chất một mẹ bỉm sữa đặt con trai làm trung tâm của khung hình.

Visual của Doãn Hải My khi ở nhà chăm con