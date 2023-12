Đoàn Văn Hậu chấn thương phải đeo nẹp chân vẫn tung tăng khắp nơi cùng Doãn Hải My, lộ thái độ cực kì "nể vợ"

Thời gian gần đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu liên tục vắng mặt trong các trận đấu của ĐT Việt Nam hay CLB chủ quản Công an Hà Nội. Lý do bởi anh đang trong quá trình điều trị chấn thương. Chỉ trong hai ngày tổ chức lễ cưới với Hải My, Văn Hậu thoải mái đi giày tây, còn lại hầu như khi di chuyển, cầu thủ sinh năm 1999 phải đeo nẹp cố định cổ chân trái.

Việc này đã kéo dài từ khoảng đầu tháng 11 đến nay. Người hâm mộ đều đang mong chờ hậu vệ này mau chóng hồi phục chấn thương và trở lại sân cỏ. Sau đám cưới, Văn Hậu thường xuyên đeo nẹp chân và cùng vợ tung tăng đi khắp nơi, khi thì du lịch nước ngoài, lúc lại tham quan di tích lịch sử ở Hà Nội hay cùng nhau về quê hương Thái Bình thăm gia đình, đi ăn những món ngon cả hai yêu thích.

Văn Hậu đeo nẹp chân tung tăng khắp nơi cùng Doãn Hải My

Có thể thấy dù đang trải qua khó khăn vì chấn thương, Văn Hậu đồng thời cũng đang có quãng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, tận hưởng thời gian nhàn rỗi của vợ chồng son. Mới đây, Văn Hậu gây chú ý với màn tương tác lầy lội cùng Doãn Hải My trên mạng xã hội. Thấy vợ đăng ảnh sống ảo, Văn Hậu nhắc Hải My nhanh vào rửa bát. Anh chàng đùa: "Có máy rửa bát nhưng vẫn cần xếp bát vào máy". Một người anh đùa Văn Hậu "chắc nay uống thuốc liều rồi" mới dám sai vặt vợ công khai. Văn Hậu đáp dí dỏm: "Vợ vui nên đùa được ạ". Một vài câu nói vui đủ thể hiện vị thế "nóc nhà" của Hải My trong lòng Văn Hậu. Khi trả lời phỏng vấn, Văn Hậu cũng tiết lộ nhiều việc trong gia đình, anh đều nghe theo lời vợ hết.