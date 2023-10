Đoàn Văn Hậu chấn thương, Doãn Hải My bịt kín mít ngồi khán đài cùng chồng sắp cưới

Trong ngày CLB CAHN thi đấu Siêu Cup quốc gia 2023 với CLB Thanh Hoá hôm 6/10. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải ngồi khán đài không thể thi đấu vì chấn thương. Văn Hậu ngồi cùng vợ sắp cưới là Doãn Hải My ở một góc kín trên sân Hàng Đẫy. Doãn Hải My bịt khẩu trang kín mít, ăn mặc giản dị và cũng không xuống sân sau trận đấu như mọi khi.

Văn Hậu cùng bạn gái ngồi khán đài xem trận đấu

Sau mùa giải V.League 2023 Văn Hậu được CLB CAHN thông báo chấn thương, anh vắng mặt trên đội tuyển Việt Nam từ FIFA Days tháng 9 và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hồi phục. Cũng vì vậy hậu vệ sinh năm 1999 cũng đã không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA Days tháng 10.

Cặp đôi Văn Hậu và Hải My đã có 3 năm yêu nhau, Doãn Hải My là người đồng hành cùng Văn Hậu ở mọi khoảnh khắc ý nghĩa. Trước đó không lâu, ngày 15/8/2023, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã kỉ niệm tròn 3 năm hẹn hò. Đến ngày 17/9 chàng cầu thủ quê Thái Bình đã quyết định cầu hôn Hải My và lên kế hoạch kết hôn vào năm 2024.