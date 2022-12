“Đoàn tàu” xuyên Việt trong 15 giây có gì mà khiến gia đình Trang Lou đắm đuối?

Sự xuất hiện của hai "đoàn tàu" Lay’s Stax tại ở Phố đi bộ đường Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) và trung tâm thương mại AEON MALL Tân Phú Celadon (TP. HCM) đúng dịp Giáng sinh khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Nhất là sau khi Trang Lou tung bộ hình cả nhà tạo dáng xuất thần tại "đoàn tàu" màu sắc rực rỡ, thiết kế bắt mắt và ý tưởng siêu thú vị này. Rất nhiều người đã rần rần bay vào khen ngợi và hỏi thăm địa điểm để "lên tàu" ngay cùng người nổi tiếng.



Thần thái của gia đình Trang Lou khiến fan thích thú, hỏi thăm ầm ầm

"Đoàn tàu hot nhất Việt Nam" này được biến tấu từ mô hình ống snack khoai tây cỡ lớn quen thuộc, cứng cáp và dễ mang theo khắp nơi của Lay’s Stax, với hai khoang hành khách và một đầu tàu. Khoang hành khách được thiết kế cực lung linh với cây thông, người tuyết, bàn ghế xinh xắn, đặc biệt là phần cửa sổ "nhìn ra" 4 màn hình LCD, nơi trình chiếu liên tục các danh thắng Việt Nam từ Bắc chí Nam. Cứ mỗi 15 giây, màn hình này sẽ đổi cảnh, "đưa" người chơi check-in một vùng đất mới: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... Như vậy, chỉ cần vài phút đứng vào góc cửa sổ này, kể cả là người vụng về tạo dáng nhất cũng có thể "tóm gọn" một "tour xuyên Việt", đi qua các danh thắng đẹp nhất Việt Nam, tha hồ đăng hình sống ảo cả năm.

Người tham gia hào hứng với trải nghiệm "đi hết Việt Nam trong 15 giây"

Chia sẻ thêm trên trang cá nhân, Trang Lou viết: "Đó giờ nhà mình đi xa đều đi máy bay, các con chưa được trải nghiệm cái cảm giác thích nhất khi đi tàu hỏa: ngồi trên tàu, ngắm cảnh đẹp vùn vụt chạy qua và nhâm nhi một ống Lay’s Stax cả ngày không hết. Nên mình phải 'chen lấn' bằng được để cả nhà có trải nghiệm thú vị này".

Chia sẻ của Trang Lou nhận về cơn mưa bình luận tích cực

Chia sẻ này ngay lập tức nhận về nhiều đồng tình từ cư dân mạng. Đó cũng là lí do thôi thúc Lay’s Stax thực hiện sự kiện này: "Chúng tôi mong người chơi chia sẻ cho nhau về một địa điểm vui chơi thoải mái, về những tấm hình đáng nhớ, về một chuyến đi hết Việt Nam trong 15 giây thật dễ dàng. Đọng lại sau tất cả, sẽ là những khoảnh khắc quý giá mọi người dành cho nhau" - đại diện Lay’s Stax chia sẻ.

"Đoàn tàu" Lay’s Stax đi hết Việt Nam trong 15 giây thu hút rất đông người tham gia

Ghi nhận nhanh trong ba ngày diễn ra sự kiện, có đến hơn 3000 lượt người tham gia chụp hình với hàng ngàn lượt thảo luận trên mạng xã hội liên quan tới đoàn tàu này. Có lúc người chơi tham gia quá đông, phải xếp hàng chờ tới lượt, nhưng hầu hết vẫn rất trật tự và háo hức với sự kiện có một không hai này.

Sự kiện không chỉ là một hoạt động vui chơi mà còn giúp người tham gia gắn kết

Ngoài các bạn trẻ, "đoàn tàu" cũng thu hút rất đông các gia đình nhỏ, thậm chí có gia đình tam đại đồng đường cũng ghé chơi rất thoải mái. Nhiều người cho biết kể từ sau đại dịch, gia đình họ mới lại vui vẻ cùng chơi và chụp ảnh đông đủ thành viên như thế này. Đây cũng là điều mà Lay’s Stax muốn gửi gắm tới mọi người thông qua sự kiện: chỉ cần sẵn sàng tinh thần "Stax On The Go" thì chuyến đi xa xôi thế nào, khó khăn tới đâu cũng thực hiện được!

Theo đó, người chơi chỉ cần chuẩn bị một tâm hồn đẹp và bộ cánh thật xinh, cùng khả năng tạo dáng thần sầu, chớp ảnh không mỏi tay là đã có thể tham gia hoàn toàn miễn phí.

Cách chơi cũng vô cùng dễ dàng: Người chơi quét QR code để nhận "vé tàu", tham gia chụp hình rồi đăng tải lên mạng xã hội theo hướng dẫn của PG tại phía đầu tàu, sau đó nhận những phần quà hấp dẫn là các ống snack khoai tây Lay’s Stax hoàn toàn miễn phí.

Giới trẻ hứng thú với 2 vị Lay’s Stax mới

Trong đó, cư dân mạng truyền tai nhau rằng hãy chọn hai vị mới ra mắt là Lay’s Stax vị Thịt Nướng BBQ & Lay’s Stax vị Cay Nồng để thử bởi hai vị này cực hợp với không khí lễ hội, cũng như dễ dàng chia sẻ cho nhóm bạn bè, gia đình khi đi chơi cùng nhau.

