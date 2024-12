Doãn Hải My - vợ Văn Hậu khoe đôi chân dài thẳng tắp hậu sinh con, "flex" luôn túi xách hiệu chứng tỏ độ giàu có

Nàng WAG Doãn Hải My là cái tên quá quen thuộc trong giới WAG Việt. Hải My từng là hotgirl Hà thành lọt vào top 10 hoa hậu Việt Nam. Nhưng phải đến khi trở thành nửa kia của cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu cái tên Doãn Hải My mới được dân tình biết đến.

Vợ Văn Hậu không chỉ được yêu mến vẻ ngoài xinh đẹp mà còn hiếm khi vướng vào những ồn ào trên mạng xã hội. Cuối năm 2023, Văn Hậu - Hải My cũng tạo nên cơn sốt truyền thông sau khi tổ chức đám cưới. Vài tháng sau vợ chồng hậu vệ sinh năm 1999 đón con đầu lòng đặt tên biệt danh là bé Lúa. Sau khi sinh con, nàng WAG sinh năm 2001 kiến tiếng và ít chia sẻ về bản thân trên mạng xã hội. Phải đến thời điểm khi con trai cứng cáp hơn cô nàng mới bắt đầu trở lại với diện mạo còn xinh đẹp hơn lúc chưa sinh.

Doãn Hải My được khen xinh hơn sau khi sinh con

Hải My lấy chồng là cầu thủ nổi tiếng nhận lót tay vài chục tỷ đồng, lương trăm triệu. Bản thân Hải My cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng nên cả hai thoải mái về kinh tế khi về chung một nhà. Cũng vì vậy, cuộc sống hôn nhân của cả hai khá nhẹ nhàng, không bị đặt nặng về kinh tế. Điều này giúp cô nàng có thời gian chăm sóc bản thân hơn sau khi sinh con.

Thời gian gần đây cô nàng thường xuyên khoe ảnh đi chơi, đi cafe cùng bạn bè. Mới đây, vợ Văn Hậu lại khiến dân tình xôn cao khi tung loạt ảnh khoe trọn đôi chân dài khi đi cafe. Vóc dáng thon thả của mẹ bỉm sữa cũng khiến dân tình hết lời khen. Đáng chú ý là chiếc túi xách hàng hiệu có giá tới hơn 50 triệu của cô nàng.

Cuộc sống sang chảnh của vợ Văn Hậu

Cô nàng cũng đã quay trở lại với việc làm mẫu ảnh