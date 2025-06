Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu lộ diện tiều tụy giữa nghi vấn "dao kéo": Còn đâu khí chất tiểu thư Hà thành?

Từng là một trong những nàng WAGs được yêu thích nhất với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tú đậm chất tiểu thư Hà thành, Doãn Hải My – vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu – mới đây lại khiến netizen xôn xao khi xuất hiện với gương mặt khác lạ trong một video được cô nàng đăng tải và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong video, Doãn Hải My để mặt mộc nằm trên giường, thần sắc mệt mỏi, gương mặt lộ rõ dấu hiệu thiếu sức sống. Gương mặt không còn vẻ rạng rỡ thường thấy, tiều tuỵ khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Nhất là khi bà xã Văn Hậu đang dính nghi vấn đã can thiệp "dao kéo" để cải thiện nhan sắc sau sinh. Netizen không khỏi bất ngờ vì visual "đỉnh chóp" mọi ngày nào giờ đây lại trở nên nhợt nhạt, gượng gạo, khác xa hình ảnh "nàng thơ Hà thành" từng gây thương nhớ khắp cõi mạng.

Doãn Hải My lộ vẻ tiều tuỵ vì vấn đề sức khoẻ

Nhan sắc khác lạ của Hải My

Để thấy sự khác biệt lớn hơn, có thể so sánh khoảnh khắc Hải My để mặt mộc tiều tuỵ với hình ảnh cô nàng xuất hiện chỉn chu tại một sự kiện. Trong video, bà xã Đoàn Văn Hậu khoe thần thái tươi tắn khi chọn giày tại một cửa hàng sang trọng. Đôi chân dài nuột nà, vòng eo nhỏ nhắn, vóc dáng nuột nà sau sinh con và đặc biệt là gương mặt thanh tú của Hải My khiến dân tình khó rời mắt.

Trước đó, cộng đồng mạng từng đặt dấu hỏi lớn sau video Doãn Hải My đi dạo ở công viên với gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao khác lạ, khiến netizen nghi vấn bà xã Văn Hậu mới "sửa mũi". Nhiều người cho rằng nàng WAG đã "trùng tu" nhan sắc để lấy lại phong độ sau sinh, tuy nhiên, dân tình cũng bênh vực, khẳng định Doãn Hải My chỉ đánh khối mũi và dùng filter nên gương mặt có chút khác ngày thường mà thôi.

Còn giao diện tiều tuỵ trên giường khi thúc dậy buổi sáng là do Doãn Hải My mới gặp vấn đề về sức khoẻ, cô nàng đau phát sốt và đã phải gặp nha sĩ "xử lý" gấp vấn đề. Và nếu nhìn vào loạt ảnh khi dự sự kiện hoặc chụp hình cùng Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My vẫn toát lên nét đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng chứ không có vẻ thô cứng như người mới phẫu thuật thẩm mỹ.

Kết hôn vào cuối năm 2023 và đón con đầu lòng vào đầu 2024, Doãn Hải My gần như rút lui khỏi các hoạt động showbiz, tạm dừng kế hoạch học cao học để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Cô và Văn Hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, cùng con trai – bé Lúa – nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Dẫu nhan sắc hiện tại đang gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng Doãn Hải My vẫn là một trong những nàng WAGs có sức hút nhất nhì dàn vợ cầu thủ Việt. Và dù có "dao kéo" hay không, quyết định chăm chút lại diện mạo cũng là quyền cá nhân – miễn rằng người trong cuộc thấy hài lòng và tự tin với chính mình.

Nhưng khi "lên đồ", cô nàng vẫn đầy khí chất tiểu thư Hà thành





Video khiến Doãn Hải My bị nghi mới tác động 'dao kéo' phần mũi, tuy nhiên, đó có thể là do tác dụng của việc make-up và sử dụng filter