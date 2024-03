Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu "nhả vía mát tay", cô gái bắt được hoa cưới ngày ấy đã có cái kết cực mĩ mãn

Đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã khép lại từ tháng 11/2023 nhưng dư âm hạnh phúc vẫn còn đến tận tháng 3/2024. Theo đó Doãn Hải My hạnh phúc chia sẻ:

"Người con gái bắt được hoa hôm ấy nay đã lấy chồng".

Cô gái may mắn bắt được hoa cưới

Thì ra cô gái may mắn nhất bắt được hoa cưới đã có tình yêu đơm hoa kết trái và cái kết trọn vẹn là đám cưới mới đây.



Được biết, người bắt được hoa cưới của Doãn Hải My chính là bạn của cô dâu. Cô nàng còn trực tiếp "xin vía được hạnh phúc như bạn My". Vậy là cặp vợ chồng mới cưới Hải My và Văn Hậu đã "nhả vía" cực mát tay cho cô bạn của mình.

Cô gái này từng "xin vía" hạnh phúc như Hải My (Ảnh: MC Trần Ngọc)

Về phía cặp vợ chồng Hải My - Văn Hậu, họ đang có cuộc sống rất hạnh phúc bên nhau. Hải My đang nghi vấn mang bầu nên hiếm khi thấy xuất hiện. Nàng WAG tập trung cho công việc kinh doanh ở cửa hàng và PR các sản phẩm mỹ phẩm. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu do vẫn đang trong quá trình phục hồi chấn thương.