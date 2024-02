Doãn Hải My than ốm từ năm cũ sang năm mới, mặt ngày càng tròn, tự tung ảnh bụng lùm lùm giữa nghi vấn có tin vui

Người đẹp Doãn Hải My là nàng WAG hot nhất nhì làng bóng đá Việt Nam thời gian gần đây. Sau khi kết hôn với hậu vệ Đoàn Văn Hậu vào tháng 11/2023, Doãn Hải My càng nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt là những dấu hiệu khiến dân tình đặt nghi vấn Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 đang có tin vui với hậu vệ số một của đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, Doãn Hải My đăng tải hình ảnh của bản thân dịp đầu năm mới và than thở về việc cô bị cúm, nghẹt mũi, khàn giọng từ năm cũ sang năm mới. Điều này khiến người hâm mộ của cặp đôi Văn Hậu - Hải My không khỏi lo lắng. Ngoài ra, nàng WAG thường xuyên chia sẻ ảnh selfie trên mạng xã hội, để lộ dấu hiệu tăng cân, mặt ngày càng tròn và có phần "phá nét" so với thời điểm trước đám cưới Đoàn Văn Hậu. "Team qua đường" nhiều lần bắt gặp hình ảnh bà xã Văn Hậu bụng lùm lùm đi dạo phố cùng bạn bè khiến nghi vấn có tin vui càng lan rộng. Doãn Hải My gần đây cũng đã tự mình khoe những bức ảnh diện áo thu đông rộng thùng thình, với vòng 2 gây chú ý.

Doãn Hải My đăng ảnh bụng lùm lùm, mặt cũng ngày càng tròn giữa nghi vấn có tin vui

Trong một phóng sự được thực hiện vào dịp tết Nguyên đán vừa qua, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu đã có dịp chia sẻ về dự định có con đầu lòng sau khi đã chính thức về chung một nhà được ba tháng. Văn Hậu nói: "Năm Giáp Thìn, gia đình em rất mong muốn đón thêm thành viên của gia đình, năm tới sẽ được bế con để đi chúc tết họ hàng ".

Nghe Văn Hậu ước muốn có con, Hải My không đáp lời mà chỉ cười tít mắt với biểu cảm dễ thương. Trong khi đó, ông Đoàn Quốc Thắng - bố hậu vệ Đoàn Văn Hậu - bày tỏ điều ước trước thềm năm mới cũng là chuyện gia đình nhỏ của Văn Hậu và Hải My sẽ đón "một thành viên mới nữa" vào dịp cuối năm hoặc đầu năm sau.