Doãn Hải My khoe gen nhà ngoại cực đỉnh, Đoàn Văn Hậu đứng cạnh cũng phải lép vế

Hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu vừa trải qua cái tết đầu tiên khi có vợ. Thay vì chỉ ăn tết cùng bố mẹ ở quê nhà Thái Bình, năm nay, mùng 2 Tết, Văn Hậu đã tất bật đưa bà xã Doãn Hải My trở lại Hà Nội để chúc tết nhà vợ. Cặp đôi cùng bố mẹ vợ và các em đi lễ chùa, đi thăm hỏi họ hàng, thăm người già, trẻ nhỏ.

Mới đây, bà xã Văn Hậu gây chú ý với chia sẻ khi cùng chồng đi chúc tết nhà bác họ. Trong đó, Văn Hậu và Hải My đứng giữa khung hình nhưng có phần lép vế bởi các thành viên trong gia đình nhà bác của Doãn Hải My đều cao nổi trội. Hải My cảm thán: Tưởng tướng mình đã cao ráo phết rồi mà đứng cùng là "tắt điện" liền. Hải My và Văn Hậu chụp riêng với anh họ mới thấy sự khác biệt. Người anh của Hải My cao to hơn hẳn Văn Hậu dù cầu thủ sinh năm 1999 là hậu vệ có thể hình tốt nhất của ĐT Việt Nam hiện tại.

Đoàn Văn Hậu "lép vế" khi đọ vóc dáng với anh họ của Hải My

Đi chúc tết họ hàng, Doãn Hải My diện áo dài màu hồng đằm thắm, thướt tha yêu kiều và vẫn giấu nhẹm vòng 2 giữa nghi vấn có tin vui. Còn Văn Hậu ăn vận đơn giản, khỏe khoắn với phong cách thể thao năng động. Cặp đôi đã có nhà riêng ở Hà Nội nên sau khi đi chúc tết mới, cả hai cùng tận hưởng tết trong không gian nhà tân hôn riêng tư.