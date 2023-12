Doãn Hải My hé lộ về bất ngờ mà mẹ ruột dành tặng trong ngày cưới, Văn Hậu cũng rưng rưng xúc động khi nhìn thấy

Đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã có một cái kết viên mãn. Sau đám cưới lúc này Văn Hậu và Hải My mới có thời gian nhìn lại suốt quá trình vất vả chuẩn bị cho đám cưới hoành tráng nhất. Mới đây Doãn Hải My đã tiết lộ về món quà mà cô được mẹ ruột dành tặng trong ngày hạnh phúc nhất của đời người.

Theo đó trước ngày cưới một ngày mẹ của Hải Mỹ rủ cô nàng đến một nơi mà không báo trước. Khi đến phòng thay đồ mẹ Hải My hạnh phúc nói với con gái: "Con ơi, chắc chắn chiếc váy này sẽ mặc lên lễ đường con nhé!"

Vợ của Đoàn Văn Hậu nghẹn ngào nhớ lại:

“Lúc đó, My còn chưa thấy mình trong gương, nhưng My cảm thấy hạnh phúc và tự tin khó tả… Vì Mẹ đã nhìn My lớn lên từng ngày, là người hiểu My nhất, cũng là người sát sao cùng My chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Và trong ánh mắt không thể giấu được niềm vui của mọi người ngay tại thời điểm đó, My lại càng mong muốn được mặc đúng chiếc váy đặc biệt này, lên lễ đường”.

Chiếc váy Doãn Hải My mặc trong ngày cưới (Ảnh: Linh LeChi)

Bản thân hậu vệ Văn Hậu cũng không hề biết trước về chiếc váy cưới của vợ trong lễ cưới tổ chức ngày 26/11 tại Hà Nội. Anh chủ động không đi cùng vợ đi thử váy để đêm cưới thành lần đầu tiên được nhìn thấy My mặc chiếc váy mà cô thích nhất. Bởi vậy, trong khoảnh khắc nhìn thấy Doãn Hải My khoác tay bố bước vào lễ đường, Văn Hậu đã rưng rưng không kìm được cảm xúc. Trên lễ đường hậu vệ sinh năm 1999 còn xúc động bật khóc vì khoảnh khắc thiêng liêng đó.

Hải My rạng rỡ với váy cưới đặc biệt trong lễ cưới (Ảnh: Linh LeChi)