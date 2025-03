Doãn Hải My đưa con về quê chồng, chặn đứng lời gièm pha "trọng ngoại hơn nội"

Chiều 28/3, nàng WAG Doãn Hải My nhận về sự quan tâm khi đăng tải hình ảnh đưa con trai về thăm quê chồng. Trên chiếc xế hộp bạc tỷ của gia đình do Văn Hậu cầm lái, Hải My cùng con trai ghi lại khoảnh khắc vui đùa đáng yêu. Bé Lúa tỏ ra vô cùng thích thú với chuyến đi về quê.

Trong khung hình của Doãn Hải My đăng tải, dân mạng nhanh mắt nhận ra một nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của bà Vũ Thị Nụ - mẹ Văn Hậu. Dù Doãn Hải My không ít lần đăng ảnh mẹ chồng nhưng có thể thấy cô nàng hiếm khi dành lời khen hay công khai "nịnh" mẹ chồng như nhiều nàng WAG khác. Thay vào đó, Hải My chọn khoe những khoảnh khắc mẹ chồng vui vẻ bên con cháu thế này, không cần nhiều lời vẫn đủ thể hiện mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và tình cảm gắn bó mà nàng WAG dành cho mẹ của Văn Hậu.

Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa con trai về thăm quê, thái độ của mẹ chồng gây chú ý

Về thăm quê chồng ở Hưng Hà (Thái Bình), Doãn Hải My vui vẻ khoe hình ảnh cùng chị dâu của Văn Hậu đi chợ sớm mua cau và hoa quả về thắp hương ngày mùng một đầu tháng. Tiểu thư Hà thành được khen dâu hiền, khéo léo khi hoà vào không khí chợ quê. Hay cách cô nàng tinh tế thể hiện tình cảm chị em dâu gắn bó cùng vợ của anh trai Văn Hậu chỉ bằng vài icon trái tim gắn với tên của chị dâu. Dù ít khi về quê chồng nhưng mỗi lần về nhà, Doãn Hải My đều cùng chị dâu hàn huyên tâm sự, đi cafe, cùng làm đẹp,... không hề có cách biệt của một tiểu thư nhà mặt phố lấy chồng quê.

Những chia sẻ đời thường này của bà xã Đoàn Văn Hậu cũng đã phần nào xoá tan tin đồn cô nàng trọng ngoại hơn nội. Trước đó, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 bị dân mạng tiêu cực "soi" chuyện ít đưa con trai về thăm quê mà chỉ chăm chăm ở nhà Hà Nội, tụ tập cùng nhà đẻ của Doãn Hải My. Chỉ khi bé Lúa được 3 tháng tuổi, vợ chồng Văn Hậu mới đưa con về thăm bố mẹ chồng ở quê.

Tuy nhiên, nếu theo dõi vợ chồng Văn Hậu từ lâu, người hâm mộ sẽ biết mẹ của Văn Hậu đã ở Hà Nội cùng vợ chồng anh một thời gian dài để giúp cả hai chăm sóc bé Lúa. Trong những cuộc tụ tập của Hậu - My cùng gia đình nhà ngoại cafe, vui chơi, mẹ Văn Hậu cũng góp mặt. Hơn nữa, khi bé Lúa cứng cáp hơn, vợ chồng Văn Hậu vẫn thường xuyên đưa con về quê chơi, tận hưởng không khí yên bình nơi quê lúa.

Doãn Hải My hào hứng cùng chị dâu đi chợ sớm ở quê

Ở Hà Nội, vợ chồng Văn Hậu và Hải My cũng mới chuyển nhà sang một khu đô thị với không gian xanh mát, gần nơi CLB chủ quản của Văn Hậu - CLB Công an Hà Nội - đóng quân. Tuổi 26, Đoàn Văn Hậu vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương và chưa rõ ngày trở lại sân cỏ. Còn về đời sống cá nhân, anh chàng khá viên mãn khi có vợ đẹp con ngoan, xe sang, nhà biệt thự sắp hoàn thiện.

Văn Hậu và Hải My hạnh phúc bên con trai