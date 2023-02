Doãn Hải My diện bikini khoe eo nhỏ xíu, sắc vóc ngày càng lên hương

Doãn Hải My (sinh năm 2001) là một trong những nàng WAGs nhận về nhiều sự chú ý và yêu mến nhất hiện nay. Cô nàng cũng rất thoải mái trong việc chia sẻ loạt hình ảnh cá nhân bên bạn bè, gia đình với người theo dõi.

Mới đây, Doãn Hải My gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mặc bikini thả dáng bên bể bơi, khoe eo nhỏ xíu và vóc dáng xịn xò. Bài đăng của Hải My lập tức nhận về nhiều lời khen và vô số lượt thả tim của cư dân mạng. Được biết, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vừa có chuyến du lịch cùng nhau tại Sapa.

Hải My check-in bên bể bơi

Bên cạnh những bình luận khen ngợi sắc vóc của Hải My thì cư dân mạng cũng nhanh mắt nhận ra Đoàn Văn Hậu ở phía sau. Vô tình lọt vào khung hình của bạn gái, anh chàng lập tức giơ tay tạo dáng chữ V. Trước khoảnh khắc hài hước này, Hải My bình luận: "Tính chiếm spotlight của em đó".

Xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, không khó hiểu khi Doãn Hải My sở hữu sắc vóc nổi bật và ngày càng "lên hương". Cô luôn nhận về nhiều lời khen khi sở hữu nét đẹp dịu dàng, tiểu thư cùng vóc dáng hút mắt. Cũng trong chuyến Sapa, Doãn Hải My từng gây chú ý khi mặc crop-top khoe vòng eo bé xíu giữa trời lạnh.

Kể từ khi công khai yêu đương, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu nhận về nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ, thậm chí được ví như cặp đôi vàng của làng bóng đá. Cả hai thường không ngần ngại công khai thể hiện tình cảm và sự ủng hộ dành cho nhau.

Cặp đôi luôn thể hiện sự ủng hộ dành cho nhau

Nguồn: Tổng hợp