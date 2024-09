Doãn Hải My đáp trả khi bị chỉ trích đem Đoàn Văn Hậu và con trai ra câu view, quảng cáo quá đà

Thời gian gần đây, nàng WAG Doãn Hải My - vợ của hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu vướng tranh cãi khi nhận nhiều quảng cáo trên kênh TikTok cá nhân. Bởi lẽ cô nàng review cho cùng 1 loại sản phẩm dành cho mẹ và bé nhưng của nhiều hãng khác nhau. Và với hãng nào, Hải My cũng hết lời khen ngợi khiến dân mạng đặt dấu hỏi về sự có tâm của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 trong quảng cáo và review. Mới nhất, Doãn Hải My đã đáp trả thẳng thừng với những bình luận liên quan đến việc cô nàng quảng cáo.

Cụ thể, trong video mới nhất, Doãn Hải My nhận được lời nhắc nhở "nhận quảng cáo ít thôi bạn", bà xã Đoàn Văn Hậu trả lời: "Mình không vi phạm pháp luật, không sai trái với đạo đức, mình thấy rằng câu nói của bạn cũng hơi phiến diện chăng? Ai cũng phải lao động, bạn lao động khác không có nghĩa người khác cũng phải lao động một cách giống bạn mới là đúng".

Doãn Hải My vướng tranh cãi đem Đoàn Văn Hậu và con trai ra câu view quảng cáo

Khi nhận về lời chê trách đem chồng con ra câu view trong các video ở trang cá nhân, sau đó chèn nội dung quảng cáo, nàng WAG giải thích bản thân đã tạo kênh riêng để đăng nội dung riêng của con trai để không dính tới việc PR, quảng cáo. Doãn Hải My cũng giải thích về việc vợ chồng cô che mặt con trai trong thời gian đầu sau khi bé chào đời, sau đó lại đăng công khai dung mạo bé Lúa và tạo hẳn kênh riêng kêu gọi mọi người theo dõi.

"May mắn nhiều người có góc nhìn đủ rộng để hiểu rằng trước 3 tháng khi vía con còn non - mình không dám show mặt bởi vấn đề tâm linh (mình sợ những người ác ý như bạn đó). Giờ con đủ cứng cáp rồi thì khoe, ai làm mẹ sẽ hiểu... Nếu ghét hãy văn minh, có tìm hiểu và có lý xíu nè. Cảm ơn đã tăng tương tác cho video", Doãn Hải My đáp trả.

Cô nàng cũng bênh vực những người hâm mộ của mình khi họ bị nói "thảo mai, giả tạo, nịnh bợ, khen tào lao". Vợ Văn Hậu khẳng định: "Mình rất trân trọng những người yêu quý và ủng hộ mình. nên đừng gọi mọi người bằng những câu từ như vậy chỉ vì trái quan điểm với bạn nha. Không văn minh lịch sự đâu nè.

Doãn Hải My bị nhắc nhở "nhận quảng cáo ít thôi"