Doãn Hải My: “Còn áo dài là còn tết”, đang nghi vấn mang bầu mà vóc váng vẫn nuột nà thế này đây

Dù Tết đã gần hết, mọi người bắt đầu trở lại với công việc nhưng với Doãn Hải My - cô nàng vui vẻ chia sẻ:

“Còn áo dài là còn tết”.

Trên trang cá nhân nàng WAG của Văn Hậu khoe trọn bộ ảnh mặc áo dài. Người đẹp sinh năm 2001 chọn áo tông màu xanh và chụp ngay tại không gian gần nhà bố mẹ đẻ.

Doãn Hải My khoe ảnh áo dài

Dù đang nghi vấn mang bầu với chồng cầu thủ nhưng vóc dáng của Hải My vẫn rất thon gọn. Nếu nhìn bình thường khó có thể nhận ra cô nàng đang mang bầu. Tuy nhiên Doãn Hải My trước đó đã xuất hiện nhiều lần với vòng 2 lùm lùm. Đặc biệt dân tình còn bắt gặp Hải My cùng chồng và mẹ chồng đến phòng khám phụ sản. Nhiều chị em đoán rằng do ngoại hình khá mảnh nên khi mang bầu nhiều chị em phụ nữ không bị phá nét quá nhiều.

Hải My chụp ảnh ngay tại nhà, vòng 2 lộ lùm lùm

Với Doãn Hải My năm nay cũng là tết đầu tiên cô nàng ăn tết nhà chồng ở Thái Bình.

“Năm nay, tôi được ở đây đón giao thừa với bố mẹ chồng, vừa được hưởng thụ trọn vẹn các trải nghiệm như đi lễ chùa, gói bánh chưng hay đón giao thừa. Tôi nghĩ đây là điều rất mới mẻ”, Hải My chia sẻ.

Đến ngày mùng 2 Tết, vợ chồng cầu thủ này mới về tết ngoại, cùng gia đình nhà Hải My đi lễ chùa.

Vợ Đoàn Văn Hậu thướt tha trong trang phục truyền thống