Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Khánh My cũng có học vấn ấn tượng. Khánh My từng là học sinh trường Chu Văn An (Hà Nội) và hiện là sinh viên chuyên ngành Kinh tế/quản lý, thuộc chương trình liên kết của Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội với Đại học Picardie Jules Verne (Pháp). Cô thành thạo hai ngoại ngữ Anh - Pháp, đạt chứng chỉ IELTS 7.0 với tiếng Anh và DELF B2 với tiếng Pháp