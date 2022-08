Độ hoành tráng của “House of the Dragon”: Kinh phí lên đến 20 triệu USD, 17 con rồng xuất hiện

Là tiền truyện (prequel) của series Trò chơi vương quyền (Game of Thrones), House of the Dragon - Gia Tộc Rồng - nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ ngay từ khi được thông báo sản xuất. Theo thống kê của Google Trends, dự án đánh bại tất cả đối thủ để trở thành series được khán giả quan tâm nhất trong tháng 8, với điểm số tuyệt đối 100/100. Dưới đây là 3 lý do bạn không thể bỏ qua bộ phim hấp dẫn, được trông chờ từ lâu này.

Giải thích nguồn gốc Mẹ Rồng

Kịch bản Gia Tộc Rồng được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết Fire of Blood của nhà văn George R. R. Martin. Dự án lấy bối cảnh lục địa Westeros 200 năm trước khi diễn ra cuộc chiến tranh giành Ngai Sắt của 7 vương quốc. Từ đó, chuyện phim lật mở nhiều mâu thuẫn trong quá khứ, cho người xem cái nhìn rõ ràng hơn về nguồn gốc, cũng như mâu thuẫn nhà Targaryen – mệnh danh Gia Tộc Rồng.

Theo truyền thống, người con cả, tức công chúa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), sẽ là người thừa kế ngôi báu sau khi vua Viserys I Targaryen (Paddy Considine) qua đời. Tuy nhiên, Rhaenyra phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt của một số triều thần thủ cựu vì trong lịch sử chưa từng có nữ vương nào ngồi lên Ngai Sắt. Câu chuyện càng trở nên căng thẳng khi hoàng tử Aegon II (Tom Glynn-Carney), em trai Targaryen, phát động cuộc chiến chống lại chị gái tranh giành ngôi báu.

Công chúa Targaryen (Millie Alcock) và người bạn thân Alicent (Emily Carey) lúc nhỏ.

Có thể nói, Rhaenyra có quan hệ mật thiết đến "Mẹ Rồng" Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) – nhân vật được yêu thích nhất series. Không chỉ giống nhau về ngoại hình, cả hai đều có tính cách cương trực, dũng cảm và tinh thần chiến binh. Song, số phận hai nữ nhân nhà Targaryen lại khác biệt. Mẹ Rồng dành cả cuộc đời để chạy trốn trong khi Rhaenyra phải "đổ máu" với em trai để được làm vua. Chưa kể, cô còn phải đối mặt với âm mưu của mẹ kế, chú ruột lẫn nhiều kẻ thù khác.

Mở rộng thế giới rồng đầy bí ẩn

Một trong những lý do giúp Trò Chơi Vương Quyền được yêu thích chính là thế giới giả tưởng rộng lớn, ẩn giấu vô số bí mật khó lường. Giữ nguyên tinh thần đó, Gia Tộc Rồng gây ấn tượng với phần sản xuất được đầu tư hoành tráng. Series sẽ có phần nhìn ấn tượng với kinh phí mỗi tập lên đến con số 20 triệu USD, tương đương một tác phẩm điện ảnh.

Series có phần nhìn ấn tượng với kinh phí mỗi tập lên đến con số 20 triệu USD.

Theo ê-kíp, có đến 17 con rồng xuất hiện trong phim, góp phần tạo nên cuộc chiến căng thẳng và gay cấn hơn bao giờ hết. Không chỉ tăng vọt về số lượng, mỗi con rồng cũng sẽ được chăm chút, thiết kế chi tiết bằng kỹ xảo CGI với ngoại hình khác biệt. Không những vậy, tính cách từng con cũng sẽ không giống nhau mà thay đổi để thích ứng với chủ nhân. Do đó, khán giả hoàn toàn có thể trông đợi vào những trận giao tranh nảy lửa giữa người và rồng xuyên suốt series.

Những ai từng theo dõi Trò chơi vương quyền đều biết rằng gia tộc Targaryen sẽ sụp đổ. Đồng thời, những con rồng khỏe mạnh nhất 7 vương quốc đều sẽ chết và loài rồng gần như tuyệt chủng. Phải mất hàng thế kỷ sau, Westeros mới được nhìn thấy một con rồng khác nhờ Mẹ Rồng Daenerys Targaryen. Điều này khiến nhiều khán giả tò mò không biết chuyện gì thực sự đã diễn ra, đẩy gia tộc Targaryen lẫn loài rồng đến bờ diệt vong.

Ê-kíp tên tuổi bảo chứng chất lượng

Giống Trò chơi vương quyền, Gia Tộc Rồng quy tụ hàng loạt ngôi sao tham gia. Điển hình là tài tử Matt Smith của Doctor Who, Paddy Considine – nổi tiếng qua The Third Day, The Outsider, ngôi sao đang lên Olivia Cooke… Đặc biệt, nữ chính Emma D'Arcy là gương mặt quen thuộc của sân khấu Anh quốc. Vượt qua nhiều đối thủ, cô xuất sắc được chọn mặt gửi vàng cho vai diễn nặng ký, hứa hẹn sẽ chinh phục khán giả bằng kinh nghiệm diễn xuất dày dặn.

Ngồi ghế sản xuất series là "cha đẻ" nguyên tác George R. R. Martin nên ông là người hiểu rõ tác phẩm hơn ai hết. Trên blog cá nhân, nhà văn không hề giấu giếm khao khát được làm phim. Ông viết: "Tôi trông đợi được tham gia vào dự án… thậm chí có thể viết kịch bản một vài tập". Điều này càng khiến người hâm mộ phấn khích, trông đợi vào series hơn.

Nữ vương Rhaenyra Targaryen lúc trưởng thành (Emma D’Arcy) và người chú ruột - hoàng thân Daemon Targaryen (Matt Smith).

Bên cạnh đó, George R. R. Martin còn đề xuất Ryan Condal – nổi tiếng với series Colony (2016–2018) - giữ vai trò phát triển. Đạo diễn kỳ cựu Miguel Sapochnik của Trò chơi vương quyền cũng tham gia với tư cách đồng sản xuất. Tất cả tạo nên một series lôi cuốn, không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ.

