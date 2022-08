DirtyCoins và dự án bắt tay cùng One Piece

One Piece cùng Naruto và Bleach được coi là "Big Three" của cộng đồng yêu thích hoạt hình Nhật Bản với sự nổi tiếng và yêu thích rộng rãi trên toàn thế giới. Được bắt đầu công chiếu từ năm 1999, tầm ảnh hưởng của One Piece đã vượt ra ngoài giới hạn của điện ảnh giải trí, với những màn kết hợp cùng Gucci, Puma, Adidas hay Kappa… biến One Piece trở thành một thương hiệu với sức sống riêng giữa nhịp đập văn hóa đương đại.



Bộ sưu tập DirtyCoins x One Piece tái hiện lại hành trình của Luffy cùng những người bạn trong Băng Mũ Rơm trong những chuyến du hành tới Fish-man Island, Dressrosa và Punk Hazard.

Những chiếc T-Shirt đầy cá tính của BST

Bộ sưu tập DirtyCoins x One Piece được đội ngũ thiết kế của DirtyCoins đầu tư rất lớn từ phom dáng cho tới chi tiết xử lý trên sản phẩm. Với những sản phẩm được hé lộ thông qua 2 đợt drop (Chapter I & Chapter II), DirtyCoins đã thực sự cho thấy khả năng sáng tạo đầy ấn tượng, đây thực sự là một bộ sưu tập với đa dạng sản phẩm từ túi Tote, áo phông cho tới áo len hay áo nỉ.

Nami Sweatshirt (áo len Nami) – Trắng & Brook Hoodie (áo nỉ Brook) – Xanh dương

Dù là lần đầu tiên kết hợp cùng với một tựa phim hoạt hình Nhật Bản, tuy nhiên tính chất đường phố rất riêng của DirtyCoins vẫn được thể hiện mạnh mẽ trên từng sản phẩm với những mảng chữ lớn hay áo nỉ với dáng tay áo liền vai đặc trưng.

Những chi tiết phom dáng và xử lí đậm chất thời trang đường phố

Sau khi tung ra Chapter II cách đây không lâu, DirtyCoins tiếp tục úp mở thông tin về những sản phẩm "chí mạng" hơn nữa dành cho những fan cứng của One Piece trong Chapter III. Ngoài ra, DirtyCoins cũng đã xác nhận rằng vì là một màn kết hợp nên tất cả các sản phẩm trong bộ sưu tập đều sẽ chỉ có số lượng giới hạn mà thôi.

Một loạt sản phẩm giới hạn đặc biệt hứa hẹn sẽ khép lại màn hợp tác đình đám

Bộ sưu tập DirtyCoins x One Piece đang được mở bán tại hệ thống cửa hàng DirtyCoins và Website chính thức.