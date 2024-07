Định hình giai điệu của bạn với loa tranh Samsung Music Frame

"Việc đưa các dự án thiết kế sáng tạo vào sản xuất hàng loạt là một quá trình gồm nhiều bước, đòi hỏi sự khám phá liên tục, thử nghiệm và sửa những sai sót. Dự án Music Frame là kết quả từ năng lượng tích cực và sự hợp tác đầy tâm huyết giữa đội ngũ thiết kế, phát triển và trải nghiệm người dùng của chúng tôi kể từ mùa hè năm 2021." Chulyong Cho, Trưởng nhóm thiết kế, Bộ phận Kinh doanh Màn hình Hiển thị tại Samsung Electronics cho biết.

Thổi hồn vào không gian

Người dùng ngày nay có xu hướng mua các sản phẩm dễ dàng hòa hợp với không gian sống, thay vì tập trung vào tính năng. Để đáp ứng được điều đó, Samsung đã giới thiệu dòng Lifestyle TV bao gồm The Serif, The Frame và The Sero. Khi TV trạng thái nghỉ, màn hình sẽ chuyển sang chế độ Ambient hoặc Art Mode để mang lại trải nghiệm thiết kế đồng nhất - thay vì chỉ hiển thị màu đen.

Music Frame là bản nâng cấp thiết kế loa thanh dưới dạng khung tranh. Khác với những chiếc loa thông thường được thiết kế chủ yếu để khuếch đại âm thanh, Music Frame còn chú trọng đến phong cách và không gian sống của người dùng. Khung tranh là vật dụng trang trí nội thất quen thuộc có thể đặt ở bất cứ đâu, phản ánh sở thích và cá tính của mỗi cá nhân dựa trên loại hình nghệ thuật được trưng bày. Sản phẩm này lấy cảm hứng từ những khung ảnh thông thường, cho phép người dung có thể vừa nghe nhạc, vừa thưởng thức những bức tranh yêu thích của mình.

Hợp tác chặt chẽ với bộ phận phát triển sản phẩm và trải nghiệm người dùng, đội ngũ thiết kế của Samsung đã xây dựng và thử nghiệm một nguyên mẫu nhằm mang đến âm thanh chất lượng cao. Qua quá trình thử nghiệm rộng rãi, hãng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng về hiệu suất âm thanh cũng như thiết kế tổng thể. Kết quả là thiết kế ban đầu được giữ nguyên và chính thức đưa vào sản xuất hàng loạt.

Thu hẹp khoảng cách giữa thiết kế và âm thanh

Music Frame đại diện cho âm thanh, vì vậy Samsung không thể bỏ qua cách thức giúp mọi người trải nghiệm âm nhạc chất lượng cao. Với thiết kế độc đáo khác biệt so với loa thanh truyền thống, các nhà thiết kế đã hợp tác chặt chẽ với đội ngũ phát triển âm thanh để hoàn thiện độ vang của âm thanh ngay từ đầu. Thay vì sử dụng vải, lưới hoặc các vật liệu khác ở mặt trước để dễ dàng phát ra âm thanh như các loa thông thường, họ đã tìm ra cách để Music Frame khuếch đại âm thanh qua khoảng trống giữa khung viền và bảng điều khiển - từ đó tạo ra một thiết kế độc đáo chưa từng có trong các sản phẩm âm thanh. Thành quả là một chiếc loa hình khung tranh và không bị giới hạn bởi lớp bao phủ ở mặt trước đã ra đời.

Với thiết kế khung của sản phẩm, khoảng cách giữa khung viền và bảng điều khiển đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra âm cao và trung bình. Sau nhiều lần thử nghiệm để xác định kích thước tối ưu cho cả thiết kế và chất lượng âm thanh, nhóm nghiên cứu đã quyết định chọn chiều rộng là 9mm. Các nhà thiết kế đã phối hợp chặt chẽ với các kỹ sư âm thanh để đảm bảo độ rung từ loa trầm phía sau - bộ phận chịu trách nhiệm tạo ra âm trầm - sẽ không gây ra tiếng ồn khi sản phẩm được treo trên tường như một khung tranh.

Giống như một khung tranh thực sự, Music Frame cho phép bạn thay đổi hình ảnh bên trong bằng những bức ảnh cá nhân hoặc tác phẩm nghệ thuật yêu thích. Nghe nhạc trong lúc ngắm nhìn những kỷ niệm quý giá hoặc một tác phẩm nghệ thuật sẽ mang đến những trải nghiệm thưởng thức thật sự mới mẻ và phong phú.

Các nhà thiết kế của Samsung cũng cân nhắc nhu cầu của những người dùng có thể đặt Music Frame trên bàn thay vì treo trên tường. Hình dạng và góc của đế khung đã được tinh chỉnh một cách tỉ mỉ, đảm bảo nó không quá nổi bật hoặc tạo ra phản chiếu trên màn hình. Vì mặt sau của sản phẩm có thể nhìn thấy khi đặt trên bàn, thiết kế đã được tối giản gọn gàng, mang đến sự tinh tế và trang nhã.

Khung tranh phát nhạc trong cuộc sống thường nhật



Nếu có một hình ảnh đặc biệt mà người dùng muốn nâng niu, họ có thể dễ dàng tạo bảng nghệ thuật cá nhân bằng cách tải hình ảnh lên trang web của bên thứ ba và đặt hàng.

Music Frame có thiết kế viền đen mặc định. Bên cạnh đó, người dùng có thể mua thêm phiên bản viền trắng để phù hợp với phong cách trang trí của mình. Bằng cách lấp đầy khung hình bằng những hình ảnh tuyệt đẹp, bạn có thể tạo nên một không gian phong cách, lý tưởng để thưởng thức âm nhạc.

* Các tấm trang trí được bán riêng và khả năng tùy chỉnh có thể khác nhau tùy theo khu vực. Phiên bản viền trắng được bán riêng và có mặt từ mùa hè năm 2024.

Để nâng cao trải nghiệm xem TV, người dùng có thể tận dụng tính năng Q-Symphony để tận hưởng âm thanh stereo phong phú hơn bằng cách đặt hai chiếc loa tranh Music Frame ở hai bên TV. Để có âm thanh vòm tối ưu, người dùng có thể đặt một loa thanh phía trước TV và một Music Frame treo trên tường đối diện để hoạt động như loa sau. Nhờ ứng dụng SmartThings, người dùng có thể điều chỉnh cài đặt bộ cân bằng (equalizer settings) theo sở thích cá nhân. Người dùng cũng có thể thưởng thức âm nhạc sống động với nội dung hấp dẫn hơn bằng cách tinh chỉnh âm thanh.

Hướng đến một tương lai với những tiềm năng mới, các nhà thiết kế của Samsung sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm và mang đến những thiết kế hòa quyện tự nhiên vào lối sống và không gian của người dùng, như cách hãng đã tạo ra loa tranh Music Frame.