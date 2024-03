"Dìm hàng", bôi nhọ nghệ sĩ có đáng bị kiện?

Quanh trường hợp Lệ Quyên

Những ngày qua, Lệ Quyên bỗng trở thành ca sĩ bị miệt thị ngoại hình nặng nề khi một khán giả tung bức ảnh chụp cô bằng camera thường lên mạng xã hội. Hình ảnh ấy không lung linh như những ảnh cô vẫn tự đăng trên Facebook. Bị miệt thị ngoại hình, phụ nữ nào cũng buồn, Lệ Quyên không phải ngoại lệ. Nhưng luật sư Quỳnh Như nhận định: "Trường hợp tung ảnh chụp bằng camera thường của Lệ Quyên không thể cấu thành hành vi xuyên tạc. Ảnh chưa đẹp có thể do ảnh hưởng của độ phân giải máy ảnh, do ánh sáng chưa đủ, do nhiều yếu tố tác động bên ngoài chứ không phải do người ta cung cấp thông tin bịa đặt".

Phóng viên hỏi: "Nghệ sĩ bị đăng ảnh tràn lan trên mạng như vậy thì họ có cách gì để họ bảo vệ hình ảnh đẹp của mình?". Nữ luật sư đáp: "Điều này khá bất cập. Nghệ sĩ là người của công chúng. Họ giao lưu, chụp ảnh với hàng trăm, hàng ngàn khán giả nên không thể kiểm soát hết lượng ảnh.

Khi nghệ sĩ đồng ý chụp ảnh với khán giả thì khán giả ngầm hiểu là họ được quyền chia sẻ những khoảnh khắc đó". Tuy nhiên, nếu là fan thực sự sẽ cân nhắc nên hay không nên chia sẻ những tấm ảnh chưa đẹp của "thần tượng". Không người hâm mộ nào muốn ngôi sao trong lòng họ bị "ném đá" về ngoại hình.